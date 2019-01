Uvidíme, jestli na to mám, říká o nové reprezentační šanci Holík

Chvíli míchal pukem za brankou, když mu hlavou bleskla troufalá myšlenka. Co takhle nabrat kotouč na čepel a „hodit“ jej jako lopatou brankáři za záda?

„Vůbec nevím, co mě to napadlo. Ještě jsem to nikdy neudělal, tak jsem to chtěl zkusit,“ svěřil se Petr Holík po úterní kanonádě 7:1 proti Chomutovu. „Když vedete, máte větší pohodu na hokejkách. V obranném a středním pásmu děláte, co máte, ale v útočném si dovolíte víc.“

Vzácný trik, který proslavil zejména Fin Mikael Granlund v semifinále mistrovství světa 2011, útočníkovi Komety nevyšel. „Hnedka mi to sklouzlo. Nevím, jestli tam bylo hodně sněhu,“ krčil rameny Holík. Ovšem už jen to, že se k tak drzému kousku vůbec odhodlal, dobře ilustruje stav, v němž se brněnský střízlík momentálně nachází.

Věří si, udivuje, září. Ostatně i původně nepovedený manévr nakonec přetavil v gólový pas na Tomáše Malce. Není tak divu, že k modrobílému číslu 92 právě v úterý po víc než roční odmlce znovu dolétla pozvánka do reprezentace. „Nějaké náznaky jsem měl. Dozvěděl jsem se to těsně předtím, než to vyšlo na internetu,“ prozradil Holík. „Samozřejmě se těším, vždycky je to super. Je pro mě čest reprezentovat, stejně jako pro každého.“

Pro národní tým může být hráč s Holíkovými dovednostmi a aktuální formou vítaný bonus. Poctiví bruslaři a dříči Česku až tak nescházejí, ale kreativci s originálním myšlením a mrštnýma rukama jako šestadvacetiletý brněnský centr? To už je jiná.

„Potřebujeme tvořivé hráče, to je momentálně náš kámen úrazu ve srovnání s velmocemi. Ty mají individuality, které umí udělat hru. A Holík přesně tohle dělá v Kometě,“ podotýká hokejový expert České televize David Pospíšil.

Paříž mu sebralo zranění

Nebylo by to poprvé, co Holíkovi v reprezentaci připadla významná role. Předloni jej dokonce v první formaci spojili s esy Jakubem Voráčkem a Romanem Červenkou. Jejich souhra klapala a čekalo se, že společně potáhnou Česko na šampionátu v Paříži.

Chvíli před koncem posledního zápasového testu však Holík vlétl do mantinelu tak nešťastně, že na mistrovství jet nemohl. „Byla to smůla, ale co se má stát, stane se,“ ohlíží se nyní vyrovnaně. „Bohužel jsem se zranil, ale nebudu na to vzpomínat špatně. Užíval jsem si každý trénink i každý zápas. Byli tam kluci z NHL, takže to pro mě bylo super. Dostal jsem se daleko, jen mě bohužel zranění nepustilo dál.“

Holíkova čísla 31 zápasů odehrál Petr Holík v české reprezentaci, na MS však zatím nenastoupil. 16 kanadských bodů si v národním týmu připsal, když 9 gólů dal a 7 jich připravil.

V reprezentaci už odkroutil 31 duelů a posbíral slušných 16 kanadských bodů (9+7), na světový šampionát se však zatím nepodíval. Pokud tedy nepočítáme divácký zážitek z roku 2015. „Mistrovství je motivace pro každého. Ale všechny zápasy mi zůstávají v paměti, protože něco takového se nemusí poštěstit každému,“ říká Holík.

V minulé sezoně si v českém dresu připsal jen dvě čárky, protože po bohatých časech ve Zlíně jeho kariéra poprvé škobrtla. Z trápení v ruském Čerepovci a Mladé Boleslavi jej vysvobodil až přesun do Komety, které trochu nenápadně pomohl k obhajobě titulu. „Bodově se nedařilo, tak jsem se snažil pomáhat týmu jinak. Třeba dobře bránit.“

Zato v tomto ročníku nebývale rozkvetl. Jeho 32 asistencí je nejvíce v celé extralize, se 45 kanadskými body je druhý za libereckým Markem Kvapilem. „Myslím, že na sobě hodně zapracoval, a možná že taky mentálně dospěl. Vypadá to, že našel směr, jak se udržovat ve vysokém standardu. Že je talentovaný hokejista a šikovný hráč, to víme všichni, jen to nedokázal opakovat neustále dokola, jak jsme si možná představovali. Teď prodává, co v něm je,“ popisuje Pospíšil.

„Z rituálů bych se zbláznil“

Mazanému centru Holíkovi báječně ladí spolupráce s Martinem Zaťovičem a Američanem Peterem Muellerem, s nímž včera Kometa prodloužila smlouvu o tři roky. Hodně zjednodušeně řečeno, Holík vymýšlí, Mueller pálí a Zaťovič umně kombinuje obojí.

Výsledkem jsou úctyhodné statistické cifry a v případě Holíka zřejmě životní forma. „Já to tak neberu. Samozřejmě se daří, ale jestli mám životní formu, to fakt nevím. Až skončím kariéru, tak si můžu říct, která sezona byla nejlepší,“ hlásí 172 centimetrů vysoký hráč, který nezapře všeobecnou pohodu.

Čtyři komeťáci? Po 49 letech Vedle útočníků Petra Holíka s Martinem Zaťovičem budou Kometu na Švédských hrách zastupovat také obránci Ondřej Němec s Janem Štencelem. Archiváři Komety zjistili, že čtyři brněnští hráči se v reprezentaci naposledy sešli v roce 1970, kdy na mistrovství světa odjel kvartet František Ševčík, Oldřich Machač, Richard Farda, Josef Černý.

„Ale i když se mi nedařilo, tak jsem si neříkal: ježišmarjá, zase musím na trénink. Dělám to, co mě baví, a baví mě to, i když se nedaří. To se akorát snažím dělat věci nějak jinak, abych pomohl týmu.“

Zato teď se může držet toho, co funguje. „Ale pověrčivý vůbec nejsem. Kdybych měl držet nějaké rituály, tak bych se z toho zbláznil,“ oznamuje.

Po pátečním utkání v Plzni přepne do reprezentačního módu, příští týden jej čekají Švédské hry. „Uvidíme, jestli na to mám, nebo ne. Extraliga je přece jen něco jiného,“ upozorňuje Holík, kterému může přechod ulehčit přítomnost parťáka z lajny Zaťoviče.

A udržení úderné brněnské dvojky pohromadě musí znít lákavě i pro reprezentačního kouče Miloše Říhu.

„Já bych k nim hledal třetího hráče typově podobného Muellerovi,“ radí expert Pospíšil. „Když k sobě dostanou někoho odlišného, budou se mu muset přizpůsobit, zatímco s podobným typem jim to může fungovat od začátku a nemusí se na nic čekat. Ale takové štěstí, aby tam někdo přesně zapadl, má jeden trenér z padesáti. Škoda, že Mueller taky není Čech,“ dodává Pospíšil s úsměvem.