I Česko souhlasilo, aby se Rusové jednou vrátili na MS. Bříza vysvětluje důvody

Páteční hlasování kongresu IIHF o reintegraci Rusů a Bělorusů do mezinárodních soutěží probudilo v Rusku odvážný optimismus. Prezident hokejové federace Vladislav Treťjak dokonce očekává, že k návratu mužských A týmů dojde už v roce 2024 na šampionátu v Česku.

Podle Břízy jsou ale taková prohlášení nepochopením principu a výsledku hlasování. „Nenapomáhají k pochopení situace,“ tvrdí.

Prezident IIHF Luc Tardif totiž v pátek uvedl, že výsledek hlasování „nenaznačuje jejich návrat“, přičemž „válku na Ukrajině budou nadále sledovat“. A potvrdil, že Rusové a Bělorusové se nezúčastní ani této sezony. O jejich návratu pro další rok se bude moci rozhodovat vždy na kongresu v květnu během šampionátu, den před čtvrtfinálovými duely.

V podobném duchu okomentoval hlasování také mluvčí českého svazu Miroslav Augustin: „Česká strana nehlasovala o návratu Ruska do soutěží, ale jen o technickém způsobu, až tento návrat nastane. Kdy a za jakých podmínek k tomu dojde, záleží jen na rozhodnutí Rady IIHF.“

Mezinárodní hokejová federace neuvedla, za jakých podmínek dojde k návratu, dá se ale předpokládat, že dokud bude probíhat válka na Ukrajině a dokud budou platit sankce a izolace z mezinárodních soutěží napříč sporty, nemělo by k tomu dojít ani v hokeji. Rusy a Bělorusy vyloučila 28. února, čtyři dny po invazi.

Otázku reintegrace potřebovala IIHF vyřešit proto, aby všechny členské země jasně znaly podmínky do budoucna, týká se totiž tří desítek turnajů, které ročně pořádá, a jak ženských, tak mužských kategorií včetně mládeže.

Koordinační a soutěžní skupina odborníků IIHF dostala už v květnu za úkol, aby tento problém vyřešila, přičemž měla posuzovat pouze sportovní hledisko.

Poslat ruské a běloruské reprezentace mužů za trest do nejnižší divize 4 jí nedávalo smysl, neboť by tím došlo k devalvaci soutěže. A v dalších letech i ostatních lig, neboť by obě země s největší pravděpodobností postupovaly (po 4. divizi jsou divize 3B, 3A, 2B, 2A, 1B, 1A a pak elitní skupina).

Rusové a EHT? Mluvčí svazu Augustin k otázce, zda bude Česko souhlasit s návratem Rusů i do soutěže Euro Hockey Tour: „Na EHT je mezi Švédskem, Finskem, Českem a Švýcarskem podepsaná smlouva na 2 roky (sezony 2022/2023 a 2023/2024). Případný návrat Ruska nebude mít na platnost této smlouvy žádný vliv.“

„Svou výkonností přece Rusové patří jednoznačně mezi elitu, těžko si představit, že by začínali od nejnižší skupiny, kde by své zápasy vyhrávali 80:0. Řídili jsme se doporučením Rady IIHF, která o tomto bodu rozhodla jednohlasně,“ vysvětluje mluvčí svazu Augustin.

Podle ruských médií měl návrh o reintegraci získat 98 hlasů ze 119 možných. Proti byli pouze zástupci Lotyšska, Litvy, Estonska, Velké Británie a Ukrajiny, Finsko se zdrželo.

Páteční výsledek hlasování není překvapivý. Rusko i Bělorusko získaly za letošní šampionát body do koeficientu i přesto, že je IIHF z turnaje předem vyloučila. Rusko si tak udrželo třetí příčku, Bělorusko čtrnáctou.

Až IIHF rozhodne o návratu obou zemí, bude to znamenat, že nahradí dva sestupující z elitní skupiny a z nižší divize nikdo nepostoupí.