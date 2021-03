Mistrovství světa hokejistek by se podle Fasela mohlo konat až v květnu

Mistrovství světa hokejistek by se mohlo uskutečnit o měsíc později oproti původnímu plánu. Prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel uvedl, že kanadští pořadatelé uvažují o posunutí termínu šampionátu kvůli koronavirové pandemii. Věří, že pokud by se turnaj konal až v květnu, byly by podmínky lepší a zápasy by mohli přímo z hlediště sledovat i fanoušci.