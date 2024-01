Další pokus o prolomení kanadské nadvlády. U spějí junioři tentokrát?

Přesně před 362 dny čeští junioři nenaplnili sen o zlatu, když ve finále mistrovství světa nestačili v prodloužení na Kanadu 2:3. O necelý rok později se chystají k odplatě. Tentokrát ve čtvrtfinále. Do něj zámořský celek postoupil jako druhý tým skupiny A, Češi proklouzli do play off ze třetího místa druhého pětičlenného seskupení.