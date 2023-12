ONLINE: Česko - Švýcarsko 1:0. Junioři hrají o pozici, Šapovaliv využil přesilovku

Čeští junioři na Silvestra hrají v závěrečném skupinovém duelu na světovém šampionátu do dvaceti let proti Švýcarsku. Oba týmy do souboje vstupují s jistou čtvrtfinálovou účastí, bojují tak jen o lepší umístění. Vítěz utkání obsadí v tabulce třetí příčku. Zápas můžete od 17 hodin sledovat v podrobné online reportáži.