Trenér hokejové dvacítky Rulík zúžil nominaci, tým doplní draftovaní hráči

K hokejové reprezentaci do 20 let se na dalším přípravném kempu v Brně připojí od neděle podle očekávání sedm nových hráčů, z nichž pět prošlo nedávným draftem NHL. Měli by se stát základem týmu pro odložený světový šampionát, který začne v Kanadě 9. srpna.