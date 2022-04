Dostat pozvánku do nároďáku je super pocit, raduje se hokejový obr Klapka

Má spíše basketbalové parametry. 203 centimetrů a 108 kilogramů, to se u hokejisty často nevidí. Adam Klapka však prožil skvělou sezonu, která navíc ještě nekončí. Liberecký útočník dostal pozvánku na přípravný kemp národního týmu, jehož dres by měl poprvé v kariéře obléknout ve středu v přátelském zápase proti Rakousku. „Je to něco senzačního, tohle by chtěl asi zažít každý,“ rozplýval se.