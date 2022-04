Rušíme dovču, volá Nedvěd. Mladé pušky z Olomouce vyhlížejí start v reprezentaci

Vyprávět by mohl i centr Jakub Herman, jenž se do přípravy národního týmu dostal ve 24 letech z Olomouce. Nakonec si v dresu se lvíčkem na prsou připsal dva starty, zamířil do Zlína a nyní ve třiceti hraje první ligu v mateřském Přerově.

Jeho následovníci z Olomouce, jednadvacetiletý Jan Bambula s o rok starším Jakubem Navrátilem, sbírají reprezentační ostruhy teď.

Na znojemském kempu poznávají i nového finského kouče Kariho Jalonena a poprvé v národním by se měli nadějní forvardi z Hané představit zítra v přípravě proti Rakousku. Když jim pozvání volal generální manažer reprezentace Petr Nedvěd, někdejší bombarďák z NHL, byli nadšení, i když museli kvapem zrušit koupenou dovolenou. „Takové nabídky se neodmítají,“ líčil Bambula klubovému webu.

Je to krásný příběh pro obě mladé pušky Mory, které během sezony na šest zápasů naskočily také v první lize – Bambula v Havířově, Navrátil v Přerově.

Utkání 2. kola hokejové extraligy HC Sparta Praha - HC Olomouc. Zleva Maxim Matuškin ze Sparty a Jan Bambula z Olomouce

„V polovině sezony jsme hráli v první lize. Je neuvěřitelné, že jsme za tři měsíce dostali prostor v Olomouci. Jsme za to moc rádi,“ děkuje Bambula. „Obléknout národní dres v jednadvaceti letech se nepoštěstí každému. Já se moc těším, snad dostaneme šanci.“

Především závěr ročníku měli výborný. Navrátil se trefil desetkrát, přidal šest asistencí. Bambula si připsal bilanci 7+6. A byť jejich šance na nominaci na světový šampionát není velká, je to pro ně pohádková tečka za sezonou, ve které kohouti skončili v předkole proti Vítkovicím. V sérii Navrátil přidal další tři body, Bambula dva.

„Byla to těžká sezona jak psychicky, tak fyzicky, ale nakonec si myslím, že jsem to zvládl dobře. Když jsem chodil do Přerova, bral jsem to jako povzbuzení, nakopnutí, abych dál makal v Olomouci. Pak jsem tu šanci dostal a už to bylo lepší a lepší,“ podotkl Navrátil. „Vyvrcholilo to tím koncem sezony a v play off, kdy nám to s Honzou Bambulou šlo. Samozřejmě vždycky to může být lepší.“

Mistr Krejčí se přidá později

Velkou školou pro dravá křídla byla už jen přítomnost hvězdného centra Davida Krejčího, jenž se do Olomouce vrátil z Bostonu.

„Když sledujete, co udělá v každém zápase nebo tréninku, nabudí vás to. Máte hned co okoukat. Přeju si, aby ještě zůstal, snad to vyjde,“ doufá Bambula.

„Je super zahrát si s takovým hráčem, když je na přesilovce, a bavit se o těch situacích, jak to můžeme zahrát, co udělat, abychom obehráli tu čtveřici, co je proti nám. Je to zážitek. Neztrácí puky, i když je v obklopení tří nebo čtyř protihráčů. Když ho vidíte, to vám pomalu rozum stojí,“ přidává obdivně Navrátil.

Aby se potkali i v reprezentaci, museli by v ní vydržet do konce dubna, kdy se připojí Krejčí.

„Už jen to, že jsme byli vybráni, je úspěch. Budu se snažit, abych zůstal dlouho,“ culí se Bambula.

Ještě důležitější pro vývoj mládenců z Olomouce byl čas strávený na extraligovém ledě. „Jsem v Olomouci neskutečně spokojený. Máme nejlepší fanoušky v lize, každý zápas tu bylo plno, pokud tedy mohlo být. I když máme starší stadion, je na něm rachot. Dostávám hodně prostoru – nemám si na co stěžovat,“ těší Bambulu.

„Dostali jsme velký prostor na ledě a to každému hráči pomůže, když je tam pořád a hraje všechny přesilovky a oslabení. Vyhrajete a cítíte se dobře, protože máte důvěru, což se projevuje i na ledě. Herní čas je pro nás mladé hodně důležitý,“ doplňuje Navrátil.

Koučové a hráči české hokejové reprezentace se radí během tréninku.

Oba si pochvalují metody kouče Zdeňka Motáka, jenž však od příštího ročníku povede Třinec. Z jejich nominace do národního týmu má radost. „Je to první kemp. Budou se tam rvát a otrkávat. Je to dobře, to je jasné,“ řekl Moták webu Mory.

„Možná svůj level posunou zase dál – uvidí, jak se to dělá v národním týmu. A co vše potřebují ještě udělat, aby byli ještě lepší. Když si kluci uvědomí, že to není jen o tom, aby přišli, udělali si přípravu a šli domů, ale budou přemýšlet, jak to dělat správně a nebýt líní. Když hraje někdo extraligu, tak hokejový život nekončí – chcete se posouvat dál a dál. Když tohle pochopí a dají to na led, bude to skvělá zpráva.“

I proto je dobré mít na paměti také Hermanův příběh.