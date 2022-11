Červenka chválil mladíky: Nominaci si zasloužili. Z turnaje mám dobrý pocit

„Začátek nebyl špatný, kontrovali jsme to, ale jinak to byl takový hokej nahoru dolů, jak oni hrají. Myslím, že jsme měli nějaké šance, ale ty jejich góly jsme jim trošku usnadnili. Je to škoda. Měli jsme snad i nějaké břevno v přesilovce, škoda, že jsme ji nevyužili třeba na těch 3:1,“ uvedl Červenka v rozhovoru s novináři.

Prodloužení trvalo pouze dvacet vteřin, Švýcarům pomohla k zisku dvou bodů hrubá chyba v rozehrávce od Jana Košťálka.

„Chyby se stanou, ale je pravda, že dnes byly hodně vidět. Dvakrát jsme jim to v podstatě nahráli a oni z toho dali gól. To jediné mrzí, ale to se prostě stane. Spíš hodnotím kladně to, že od zápasu se Švédy jsme předvedli lepší týmový výkon a hráli víc pospolu, jak jsme si řekli. To bylo tenhle víkend to nejdůležitější,“ zdůraznil útočník Rapperswilu.

Stejně jako v sobotu, kdy Česko zdobila skvělá produktivita, se tým nedostal přes hranici dvaceti střel za zápas. „Není to moc, ale ty střely musí mít nějakou kvalitu, jinak nemá cenu to jen házet na brankáře. Když jde střela od modré, musí tam být někdo před bránou, jinak ta střela nemá skoro smysl, podotkl Červenka.

Neměl však pocit, že by tým byl v průběhu zápasu postupně více pasivní: „Bylo důležité být pospolu a puky udržet. Zápas pak vypadá jinak, pokud se udržíš na puku v útočném pásmu, nebo zda ti s ním hned odjíždějí pryč. Přišlo mi, že to byl celkově vyrovnaný zápas s šancemi na obou stranách.“

Michael Špaček na Karjale střílí na švýcarskou branku.

Pro Čechy šlo o první turnaj po světovém šampionátu, kde ukončili desetileté čekání na cenný kov a vybojovali bronz.

„Měli jsme tu pár mladších kluků, z nichž někteří hráli poprvé a je to pro ně super zkušenost. Myslím, že jim to dá hodně i do ligy a pomůže jejich sebevědomí. Všichni, co tu byli, si nominaci zasloužili a odvedli výborný výkon. Samozřejmě mrzí, že turnaj zakončujeme prohrou,“ řekl kapitán reprezentace.

„Škoda utkání se Švédy, které nám nevyšlo. Proti Finům jsme předvedli dobrý týmový výkon a odpracovali jsme to. Dnes vcelku taky, pocit z turnaje je vcelku dobrý,“ doplnil vzápětí.

Dobře si uvědomoval, že není pro nováčky snadné ihned vstřebat systém, který vyznává trenérský štáb v čele s Jalonenem: „Těch věcí je samozřejmě dost. Po prvním zápase jsme si řekli, že to musíme trochu zjednodušit a odrazit se od základních věcí.“

Červenkova nominace na Karjala mnohé překvapila. Další turnaj Euro Hockey Tour je na programu už za měsíc, hrát se bude ve švýcarském Curychu. Dorazí zkušený matador i na tuto akci?

„Před Vánocema hrajeme ale hodně zápasů a klub nechce, abych jel. Nejsem však ten, kdo plánuje nějak moc dopředu. Určitě budu s Karim ještě mluvit a rozhodneme se podle toho, jak on bude potřebovat.“