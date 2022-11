ONLINE: Česko - Finsko 0:0. Národní tým bojuje o první vítězství na Karjale

Česká hokejová reprezentace se po neúspěšném vstupu do turnaje (1:4 se Švédskem) v Českých Budějovicích přesunula do Turku, kde od 15:30 vyzývá domácí Finsko. V brance nastupuje Roman Will, v sestavě nechybí také nováčci Martin Jandus s Davidem Vitouchem. Utkání sledujeme v podrobné reportáži online.