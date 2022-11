Obránce Dvořák: Za první reprezentační gól jsem rád, ale těší mě hlavně výhra

„Jsem fakt šťastný, že mi to tam padlo. Jsem rád ale hlavně za to, že se vyhrálo. Při gólu jsem to dostal dobře nahoru, byla tam výborná clona před brankářem a já jsem to prostřelil,“ řekl Dvořák novinářům.

Puky z významných milníků sbírá. „Manželka to vždycky vystaví na poličku. A dnes to budu mít i s fotkou,“ pousmál se Dvořák, jenž se hned po skončení zápasu fotil s kotoučem z utkání, který připomínal jeho první reprezentační trefu.

Tříbrankový rozdíl ve skóre nepřeceňoval. „Byl to hodně vyrovnaný zápas, v němž Finové hodně bruslili a napadali nás. Nedávali nám moc prostoru na rozehrávku, měli jsme hodně těžké se dostat dopředu. Bylo to hodně vyrovnané, ale i když jsme neměli tolik času, byli jsme úspěšní. Naštěstí jsme dali góly a vyhráli jsme,“ pochvaloval si Dvořák.

Za výhrou nasměroval jeho tým důležitý první gól z hole Jiřího Smejkala, byť na něj dokázali domácí hráči ještě v první třetině odpovědět. „Finové ale hráli fakt výborně. Naštěstí jsme se do vedení dostali my a ne oni. Myslím, že to tomu dalšímu vývoji zápasu hodně napomohlo. Důležité pak bylo i to, když jsme odskočili na 3:1, uklidnili jsme, hodně nám to pomohlo. V závěru nás pak hodně uklidnila branka na 5:2 ihned po snížení Finů,“ uvedl Dvořák.

Výběr kouče Kariho Jalonena tak dal zapomenout na čtvrteční domácí prohru 1:4 se Švédskem v Českých Budějovicích. „Po tom utkání se Švédy jsme si k tomu něco řekli, něco jsme změnili a přineslo to úspěch. Proti Švédsku jsme nehráli tolik kompaktně v celé pětici, jak jsme chtěli a jak po nás chce Kari (Jalonen), ale ukázali jsme si to na videu a myslím, že dnes to tam bylo vidět,“ podotkl Dvořák.

„Jen doufám, že v tom budeme pokračovat i zítra a porazíme ještě Švýcary. Těžko ale teď říct, jaký to bude soupeř, teprve se na ně budeme připravovat. Uvidíme, co nám k tomu trenéři řeknou a jakou na ně připraví taktiku,“ dodal Dvořák.