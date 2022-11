POHLED: Rozjezd do nové reprezentační sezony přinesl víc důvěry než bodů

„Chyby se v hokeji stávají. Tentokrát jsme nepředvedli úplně konstantní výkon,“ zamračil se před hrstkou českých novinářů kouč reprezentace Kari Jalonen. „Turnaj mi ale ukázal, co jsem potřeboval. Jako tým se vyvíjíme. Pořád rosteme.“

Karjala potvrdila, že v tuzemském hokeji roste i důvěra v Jalonena, což se jeví jako podstatnější zjištění než výsledný bodový zisk.

Už po nominaci se nespustil povyk, když v ní opomenul většinu nejproduktivnějších Čechů z domácí extraligy. Jistě, pořád šlo o nevýznamnou akci EHT. Na rozdíl od Pešána a částečně i Říhy mezi národním týmem a kluby zbytečně nehloubí příkop. Spíš ho urovnává.

Před startem turnaje Karjala uspořádal finský kouč pro extraligové kolegy menší den otevřených reprezentačních dveří. Jalonen jim přiblížil vizi i přípravu. Už dopředu avizuje, že na únorový sraz nevezme extraligové stálice a rutinéry chystající se na play off, což dřív vyvolávalo třenice.

Podstatnou část upevňování Jalonenovy pozice tvoří výsledky. Světovým bronzem ztišil nepříjemné ozvěny, které připomínaly vlekoucí se období bez medaile. Výkony z Karjaly na světový šampionát navazují. Jalonen se s pobočníky dál snaží o maximálně účelnou hru. Aktuální výsledek? Žádná euforie, ale rozhodně ani propadák.

Na severní frontě klid, jak by se dalo parafrázovat nyní velkolepě zfilmované knižní dílo. Právě klid se Jalonenovi nyní šikne. Bez stresu a vlezlé kritiky může dál pracovat. „Na hráčích jsem pořád viděl energii,“ řekl reprezentační kouč. „Nebylo snadné odehrát tři zápasy ve čtyřech dnech. Takhle to chodí i na mistrovství světa.“

Kreativní Špaček naznačil, že při něm by si i po příletu posil z NHL mohl klidně vysloužit důležitější roli v sestavě. Obstáli také jeho kolegové z první formace Chlapík s Lencem či urostlý Smejkal. Vytknout by se daly individuální kiksy. Jalonenovu ansámblu zase to, že nenašel příhodnější parťáky k Červenkovi – nejproduktivnějšímu našinci posledních velkých turnajů. Aspoň se ale finský stratég seznámil s řadou nových hráčů. Ti zase poznali jeho. I tahle důvěra se může hodit.