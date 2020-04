STALO SE 22. DUBNA: Ostuda, co Češi oplakali. Sestup pamatuje i Voráček

„Jsem podepsaný pod tragédií a zavinil jsem ji já. Celý život budu přemýšlet, kde jsem udělal chybu,“ přijal Pešout zodpovědnost už ve finském Tampere.



Nehledal argumenty na obranu. K čemu došlo, by neobhájil, protože do té chvíle se jevilo nemyslitelným, aby jakýkoliv národní tým vypadl z elity hokejových národů. Nejhůře skončila osmnáctka šestá, dvacítka a seniorská reprezentace sedmá.

Co víc, Pešout slavil se stejnou kategorií o rok dříve bronz!

Ani průběh šampionátu tragédii nenasvědčoval. Bídný výsledek, hořkou pachuť a zároveň úlevu možná ano. Začátek dobrý, Češi porazili Švýcary 4:2, o dva dny později přemohli Slováky 3:2 po nájezdech. Hůř dopadl závěr skupiny - prohry 2:4 s Finskem, 0:3 se Švédskem.

A taky předposlední místo v tabulce pro tým, v jehož kabině seděli dnes známí hráči: útočník Jakub Voráček, obránce Michal Jordán či brankář Dominik Furch.

Jenže ve srovnání s konkurencí šlo o průměrný kádr, většina chlapců se v dalších letech neprosadila výš než v extralize. Zato za Kanadu váleli Steven Stamkos, Drew Doughty, za Spojené státy Kevin Shattenkirk, za Švédy Viktor Hedman...

Společně s Finy tak Češi putovali do skupiny o udržení. Žádné čtvrtfinále. Navíc smůla, že výsledek vzájemného zápasu se přenášel, hned na úvod se tak Čechům zapsala do tabulky prohra. Pořád ale rozhodovali o osudu sami, po výhře 4:1 nad Lotyšskem určoval výsledek duelu s Němci.

Nezvládnutého, smutného. Sedm set diváků sledovalo výhru Němců 6:3.

Pohroma. „Všichni jsme v šatně brečeli,“ svěřil se Pešout.

Pesimisté už tehdy zvěstovali krušné časy. „Němce přece musí porazit i naše céčko!“ hromoval pro sport.cz Jaroslav Holík. „A kapitána musí dělat hráč, který dá do hry srdce a strhne ostatní. To mladý Růžička není, ten chce jen sbírat góly. Protekční trenéři, protekční hráči. Podle toho to dopadlo.“

Jaroslav Holík, legenda českého hokeje

Holík nabyl dojmu, že reprezentaci mají až příliš v moci slávisté. Nelíbilo se mu, že Vladimír Růžička starší šéfuje Slavii a na svazu má reprezentaci na starosti, Pešout v pražském klubu trénuje juniorské výběry, do národního týmu povolal osm slávistů a z Růžičky udělal kapitána.



Juniorskou extraligu přitom ovládla Morava, Vsetín ve finále porazil Zlín, Slavia skončila ve čtvrtfinále.

„Jsem přesvědčen, že sem patřili. Lidi hledají senzace,“ hájil se Pešout.

V rozhovoru pro iDNES.cz se k šampionátu vrátil naposledy v prosinci: „Sestup byla snůška obrovských náhod, ale strašně mě to poznamenalo. Už je to tolik let a pořád to v sobě dusím. Asi s tím průšvihem i umřu. Mně se nepovedl týden a připravilo mě to o deset let kariéry.“

Reprezentační osmnáctka si vybojovala postup zpět mezi elitu hned v dalším roce pod vedením Marka Sýkory a Zdeňka Motáka, jenže za více než deset let brala medaili pouze jednou, a to stříbro v roce 2014 s trenéry Jakubem Petrem a Petrem Svobodou.

Ani na dalších řádcích optimismus nehledejte.

Dvacítka vzpomíná na dávný bronz z šampionátu v roce 2005, seniorská reprezentace brala stejné kovy v letech 2011 a 2012. Všechny tři úspěchy zažil jako trenér Alois Hadamczik.

Konání letošního mistrovství osmnáctky znemožnila pandemie koronaviru, vést ji měl znovu Jakub Petr. Svaz ho dosadil místo Karla Berana pouhé tři měsíce před plánovaným začátkem, bál se další pohromy.

„Nejdůležitější je teď zabránit tomu nejhoršímu. Když se nám však podaří přilákat posily ze zámoří, může se místo velké ostudy udát velké překvapení,“ pravil šéftrenér Filip Pešán.



Přidal se i Václav Varaďa, toho času kouč dvacítky: „Viděl jsem skupinu našeho týmu do 18 let, která bude skutečně těžká. Čtvrtfinále nebude nikdy jisté.“

Doba zmaru českého hokeje trvá už vskutku dlouho.

Duben 2007 zůstává strašákem do dalších let i krušnou realitou minulosti.