Česko - Finsko 3:1. Hokejisté opět uspěli, rozhodli bratři Zohornové

Ve čtvrtek na Švédy nastoupili všichni bratři pospolu, proti Finsku hráli už jen Tomáš a Hynek Zohornové. A právě oni dva se postarali ve 34. minutě o vítězný gól, když ujeli ve vlastním oslabení do přečíslení. Tomáš nahrál na Hynka a ten skóroval.

„Byl to důležitý gól. Hned mi blesklo hlavou, že to bylo s bráchou. Radovali jsem se spolu a bylo to krásný. Dal mi to výborně, měl těžkou situaci,“ chválil spolupráci s bratrem Hynek Zohorna.



Mimo začátek utkání, do kterého nastoupili aktivněji Finové, hrál český tým bruslivý hokej, účinně napadal a fyzicky převyšoval soupeře.

„Kromě prvních deseti minut, kdy jsme hráli bez taktiky a Finové měli trošku navrch, jsme zápas měli totálně pod kontrolou. Dobře jsme bruslili, začali jsme dohrávat soupeře,“ měl radost trenéř Miloš Říhá.



Skóre otevřel ve 30. minutě Petr Holík, který ujel společně s Jiřím Sekáčem ve dvou na nikoho. Když Holík posílal další nahrávku na Sekáče už pro finální střelu, vracející se obránce Finska do pasu sáhl a srazil puk za vlastního brankáře Rasmuse Tirronena.

Třetí radost přidal ve 46. minutě v přesilové hře už sám Jiří Sekáč díky teči po pokusu Tomáše Kundrátka.

Kaňkou na výkonu je ovšem opět disciplína. Útočník Roman Horák dostal od rozhodčích dohromady tři dvouminutové tresty, centr Jan Kovář odešel do kabiny s trestem pět plus do konce utkání po krosčeku do jednoho z finských hráčů u mantinelu. Ostatně jediný finský gól padl po třetím vyloučení Horáka, kdy střílel Ville Pokka.

Jinak se Finové před debutantem za národní tým v bráně Romanem Willem trápili, český gólman čelil dohromady 18 střelám a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání za český tým.

„Hlavně gólman chytal skvěle, Roman Will byl neskutečný,“ souhlasil s oceněním obránce Tomáš Kundrátek.



„Kluci přede mnou odvedli výbornou práci, makali, dřeli, blokovali střely. Hráli opravdu zodpovědně. Musím říct, že mi to usnadnili, jak nejlíp mohli. S každým zákrokem jsem ze svého výkonu měl lepší pocit,“ řekl Will po utkání.



„Finové si moc nevěděli rady s naší obranou, nedokázali na to zareagovat. Kluci šlapali, byl to naprosto týmový výkon, podpořený vynikajícím brankářem,“ dodal Říha.

Jiří Sekáč měl také radost. „Už jsme čekali, kdy konečně uděláme nějaký výsledek a teď se nám to podařilo. Myslím si, že si to začíná sedat. Už teď si myslím, že to bylo mnohem lepší než ty předešlé akce,“ kouká pozitivně.



V neděli se český tým utká s Ruskem od 12 hodin, sledujte online zde.

Tabulka turnaje Tým Z V VP PP P S B 1. ČR 2 2 0 0 0 8:3 6 2. Rusko 1 0 1 0 0 3:2 2 3. Finsko 2 0 0 1 1 3:6 1 4. Švédsko 1 0 0 0 1 2:5 0