Hokejisté Švýcarska porazili Norsko a na MS dvacítek si zajistili čtvrtfinále

Hokejisté Švýcarska porazili na mistrovství světa hráčů do 20 let v Göteborgu Norsko 6:2 a zajistili si díky prvnímu bodovému zisku na turnaji postup do čtvrtfinále. V neděli od 17:00 je čeká souboj o třetí místo v základní skupině B s Českem, která má o bod více. Ve skupině A vyhrálo Lotyšsko nad Německem 6:2 a v případě, že Němci v neděli nebudou bodovat s Kanadou, mohou se také těšit na play off.