Hokejová osmnáctka deklasovala na MS Německo a má první výhru

Čeští hokejisté porazili ve svém druhém utkání na mistrovství světa hráčů do 18 let Německo 7:1 a připsali si první výhru do tabulky skupiny A. Dvěma góly se na vítězství svěřenců trenéra Jakuba Petra podíleli Eduard Šalé a Vojtěch Hradec, tři body za gól a dvě asistence nasbíral Jakub Dvořák.