Osmnáctka krutě ztratila senzační výsledek. Zůstává pachuť, nefér, zní z týmu

Dlouho drželi nerozhodný stav s jasným favoritem. Čeští hokejisté do osmnácti let čelili v základní skupině na mistrovství světa švédskému výběru. Ten v první den šampionátu rozdrtil Kanadu 8:0, proti národnímu týmu se ale nemohl prosadit. Až do 49. minuty, kdy zadák Tom Willander rozhodl v dvojité početní výhodě. Seveřané ji získali signálem při střídání. Obránce Jakub Dvořák fauloval hráče naskakujícího do hry, lavička národního týmu cítila nespravedlnost a vyfasovala druhý trest za zdržování.