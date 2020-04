Peníze pro Alinče: sto tisíci přispěl Klíma. Chce motivovat ostatní

Alinč utrpěl úraz loni začátkem května, kdy si s kamarády šel zahrát in-line hokej v Litvínově. Bohužel však nešťastně upadl a poranil si páteř. Od té doby není jeho stav příliš optimistický.

V bulvárních médiích se před nedávnem objevily informace, že dokonce skončil v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče, což jeho dcera na Facebooku dementovala. Redakce iDNES.cz tehdy Alinče kontaktovala a požádala ho o vyjádření. Telefon vzal, ale s omluvou odmítl možnost svůj stav komentovat.

Je logické, že psychicky na tom není ideálně. Podle našich informací nespadl při hokeji hlavou na mantinel, jak se dosud uvádělo, ale úraz si přivodil nešťastným a nekontrolovaným pádem na záda. Je možné, že si přitom poranil míchu, každopádně stále existuje naděje, že by se mohl hýbat.

Pro Alinče je situace obzvlášť citlivá, protože byl velice aktivní a hokej hrál na vrcholné úrovni až do 46 let, kdy nastupoval za Most. Smutným paradoxem je, že se mu během kariéry zranění vyhýbala, nikdy nevynechal kvůli zdravotním problémům příliš zápasů.

„Chci pro něj něco podniknout. Všechny nás mrzí, co se stalo. A myslím, že když tohle udělám, půjdou za mnou Litvínovští a podpoří ho taky,“ uvedl pětapadesátiletý Klíma pro iSport.cz. Vítěz Stanley Cupu z roku 1990 s Edmontonem si zahrál s Alinčem v závěru kariéry právě v barvách Litvínova.



Klíma není prvním, kdo se snaží Alinčovi pomoci. sbírku pro něj už uspořádal i jeho nejlepší kamarád Václav Skuhravý spolu s Karlovými Vary, kde spolu kdysi společně působili. Tehdy se vybralo dohromady 70 tisíc korun. Další pomoc přišla z Ústí nad Labem, kde nasbírali takřka 86 tisíc.