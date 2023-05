Smutná zpráva pro český hokej, v 58 letech zemřel Petr Klíma

Klíma začínal s hokejem v Litvínově. V letech 1983 až 1985 působil v rámci vojenské služby v armádní Dukle Jihlava, s níž oslavil dva mistrovské tituly.

V roce 1985 emigroval do zámoří. Pět let působil v Detroitu, poté byl vyměněn do Edmontonu. Ihned získal Stanley Cup, na který kanadský klub od té doby stále čeká.

V NHL odehrál během bohaté kariéry 786 zápasů v NHL s bilancí 313 branek a 260 asistencí. Působil ještě v Tampě, Los Angeles a Pittsburghu.

Platil především za skvělého kanonýra, hranici třiceti branek překonal v zámoří hned šestkrát. V historické tabulce českých střelců v zámořské soutěži se drží na šestém místě.

Na mezinárodní úrovni získal dvě medaile (stříbro a bronz) na světovém šampionátu do dvaceti let. V seniorské reprezentaci se představil na jediné velké akci - Kanadském poháru v roce 1984, kde skončilo Československo předposlední.

Petr Klíma po skončení exhbičního duelu se Slovenskem.