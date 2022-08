Na zázraky moc nevěřím, jsem realista, říká ochrnutý hokejista Alinč

„Já byl vždycky negativní člověk a realista, takže na zázraky moc nevěřím. Beru to takhle. Někteří lidé jsou optimisti, ale při těchto úrazech pak časem zjistí, že optimismus není úplně to, co by jim pomohlo... Většinou těsně po zranění se ukáže, jestli se člověk z toho dostane, nebo zůstane na vozíku,“ říká padesátník Alinč, rodák z Loun a osobnost hokejového Litvínova.

Připomněl se vám při návratu do Litvínova úraz z inline hokeje?

Samozřejmě jsem koukal na místo, kde k tomu došlo, ale už není potřeba se k tomu vracet a šťourat se v minulosti. Prostě se to stalo a člověk s tím už bohužel nic neudělá.