Rusové degradují turnaj. Není to fér, zlobí se český kouč a bere juniory

Pane Pešáne, vadí vám rozhodnutí Rusů?

Troufnu si tvrdit, že jejich nominace turnaj degraduje. Vidím v tom jasný záměr vymyslet pouze program pro jejich dvacítku před mistrovstvím světa na přelomu roku. A není to úplně fér. Mohli jsme se dohodnout a udělat z Karjaly turnaj dvacítek, aby to bylo fér pro všechny. Ale musím to respektovat...

Těžko akceptovatelné jednání „Je to těžko akceptovatelné pro nás, Švédy i Finy, dozvěděli jsme se to pouze z médií. Snažíme se i teď jednat, aby Rusko poslalo výběr s dospělými,“ přiznal generální sekretář hokejového svazu Martin Urban.

Jak se jejich krok promítl do vaší nominace?

Byl to jeden z faktorů. Nasadíme proti nim několik našich extraligových hráčů do dvaceti let, aby se proti nim co nejvíc vyhráli. Když je porazíme, budu velmi rád.

Druhý faktor byl jaký?

Vláda dosud nepovolila náš plán na zorganizování velmi důležitého soustředění národního týmu juniorů v Litoměřicích. V bublině. Protože jediní Češi v porovnání s konkurencí vůbec nehrají, ostatní se pilně připravují, my bohužel. Vím, že to zní děsivě, ale nominací jim trošičku pomůžeme v přípravě.

Dostanou prostor i 17letý Stanislav Svozil z Brna a 16letý David Jiříček z Plzně?

Ještě jsem to nestihl konzultovat s jejich kluby, jejich nominaci jsem řešil přes noc, když mi přišly další omluvenky. Oba budou mít možnost konfrontovat Rusy a dostanou týden kvalitního tréninku. Mají hrát dominantní roli v juniorské reprezentaci, s jejich koučem Karlem Mlejnkem jsem o tom mluvil, proto je s sebou beru do Finska.

Z extraligy jste vzal kromě juniorů už jen Filipa Hronka, probíhala jednání i s Detroit Red Wings, kterým v NHL patří?

Další extraligoví hráči jsou připravení v případě omluvenek přiletět, ale nechtěl jsem je brát, protože náš hokej bohužel až nesmyslně paralyzovaly vládní nařízení. Český hokej nefunguje. Ale když jsem viděl Filipa, jak je nadšený z toho, že nebude muset hrabat listí v Dobříši a zahraje si za reprezentaci, vím, že je to dobrý krok. A v Detroitu má tak silné postavení, že jednání s generálním manažerem Stevem Yzermanem proběhlo hladce.

Jaký problém vám dělaly omluvenky?

Jen za středu jich přišlo osm. Měli jsme v plánu na turnaji využít naše mladé hráče ze zámoří, ale situace nám to nedovoluje. Netrénují, nehrají. Každý den jsme vlastně tvořili dvě až tři varianty sestavy. Ani spousta velmi kvalitních hráčů z Evropy v nominaci nefiguruje.

Kdo se třeba omluvil?

Kdybych je měl jmenovat, hodně by se to protáhlo. Za všechny řeknu brankáře Lukáše Dostála, kterého nepustil klub. Jsme připraveni, že můžou omluvenky přijít i v dalších dnech, třeba pokud Dynamo Moskva nedoporučí turnaj Dmitriji Jaškinovi.

Jak daleko má tedy sestava od ideální představy?

Chtěli jsme poznat mladé hráče z NHL, aby i oni poznali naši práci, u toho jsme začali, ale museli jsme sestavu úplně překopat. Od ideální představy se sestava liší, ale nemyslím si, že bude mít o tolik rozdílnou kvalitu.

Berete dvanáct hráčů z finské ligy, jak ji vnímáte?

Máme o hráčích z ciziny detailní přehled. Finsko je hodně o bruslení, individuální dovednosti, naši hokejisté tam hrají důstojné role, speciálně obránci. Vnímám ji jako jednu z nejlepších soutěží v Evropě.