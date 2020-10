MS v Bělorusku? Ozývá se kritika, hokejová federace IIHF ji odmítá

Vezměte Bělorusku pořadatelství. Takový požadavek zazněl v poslední době už z několika úst. Vyřkl je například lotyšský premiér, což je paradox, jelikož Riga je společně s Minskem spolupořadatelem turnaje, stejný názor zastávají i zástupci finského svazu. A naposledy se v podobném smyslu vyjádřil i kouč Švédska Johan Garpelöv.

„Pokud vás zajímá můj osobní názor, tak si myslím, že bychom v Bělorusku hrát neměli. Ale jsem placený zaměstnanec švédského svazu, takže poletím tam, kam budeme muset. Nedokážu ovlivnit, kde turnaj proběhne,“ reagoval na dotaz novinářů během tiskovky k nominaci na turnaj Karjala.

Na stejnou otázku musel při stejné příležitosti odpovídat i generální sekretář českého svazu Martin Urban. „Spolu s covidem jde o seriózní problém, který se řeší na mezinárodní úrovni. Rozhodnout o něm ale může pouze IIHF, která je složená z více než 70 zemí a která rozhoduje o přidělení šampionátu. Jen ona může rozhodnout o odebrání.“

MS spíš utne covid. A určitě bude bez hráčů NHL Hlavní otázkou není, zda se MS (ne)uskuteční v Bělorusku z politických důvodů, ale zda pořádání dovolí pandemie koronaviru. Respektive opatření s ní související. Vždyť už nyní se hovoří o tom, že pokud se turnaj uskuteční, pak proběhne v bublině jako letní play off NHL. „V březnu jsme si říkali, že za pár měsíců bude líp. Potom jsme si říkali, že bude líp někdy v únoru, takže nikdo neví, jak to bude vypadat v květnu. Ale pokud by MS mělo proběhnout, tak z hlediska nebezpečí pandemie si myslím, že bude muset proběhnout v podobné bublině jako play off NHL," řekl i generální sekretář hokejového svazu Martin Urban. Už nyní je navíc téměř jisté, že se šampionátu nezúčastní hokejisté ze zámoří, jelikož nový ročník NHL odstartuje nejdříve v lednu a AHL dokonce až v únoru. „Proto není šance,“ říká kouč Česka Filip Pešán. „Také to nevidím reálně,“ souhlasí reprezentační manažer Petr Nedvěd.

Mezinárodní hokejová federace ale nic měnit nehodlá, nevidí pro to důvod. Generální tajemník Horst Lichtner se před pár dny nechal slyšet, že po IIHF nikdo nemůže chtít ukončení dohody z politických důvodů, „když sami politici nemohou najít řešení“. Požadavky proto považuje za nelegitimní. „Nenecháme se tímto způsobem vydírat,“ prohlásil.

„Nemůžeme porušit smlouvu. Nemůžeme jen tak přijít a říct: Promiňte, mýlili jsme se, přesuneme mistrovství jinam. Věříme, že se situace v Bělorusku uklidní. Kdyby tam vládl chaos a revoluce, byla by situace jiná, v opačném případě jsem přesvědčen, že to bude fantastické mistrovství,“ dodal Lichtner.

Kritikům vadí aktuální dění v Bělorusku, kde dva měsíce probíhají demonstrace proti prezidentu Lukašenkovi. Dává se mu za vinu zmanipulování voleb a tvrdé represe vůči demonstrujícím.

Urban se osobně také staví proti změně pořadatele. „Sport těm procesům v zemi může jenom pomoct. Vzpomeňme si, že i my jsme pořádali šampionát před revolučním rokem 89 a možná i podobné akce pomohly nastavit spravedlivý řád. Proti bych byl jen, pokud by byla situace v zemi nebezpečná.“

Další možností je bojkot turnaje jednotlivými reprezentacemi, ale ani ten se nedá příliš očekávat. „Tento scénář nemůže nikdo vyloučit, ale zopakuji, že oficiální stanovisko přísluší pouze IIHF, které nás o situaci informuje a vše s námi konzultuje. Poslední videokonferenci jsme měli před 10 dny a určitě nebude poslední. Je to otevřená záležitost,“ tvrdí Urban navzdory jasnému postoji generálního tajemníka federace.

V médiích se v posledních dnech objevila i spekulace, že by se turnaj mohl odehrát také pouze v Minsku s ohledem na postoj Lotyšska k událostem v Bělorusku. Je to reálné?

„Na to nedokážu odpovědět,“ reaguje Urban. „Vnímáme problémy, které mezi sebou mají oba pořadatelé, ale nedá mi to neříct jednu poznámku: MS 2021 bylo přiděleno Lotyšsku a Bělorusku na základě jejich společné žádosti před čtyřmi nebo pěti lety.“

Šampionát by se měl konat od 21. května do 6. června, česká reprezentace má odehrát základní skupinu právě v Minsku, kde by se ve skupině měla utkat se Švédskem, Ruskem, Švýcarskem, Slovenskem, Dánskem, Velkou Británií a domácími. V běloruské metropoli by se také mělo uskutečnit play off.