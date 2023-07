Konec platí, kondiční trenér Kodras u hokejové reprezentace pokračovat nebude

„Byly to pro mě velké zkušenosti, které si člověk nemůže koupit. Musí je zažít. Někdy to bylo časově a psychicky náročné, ale i tak jsem přesvědčený, že to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat,“ zdůrazňuje 30letý budějovický kouč.

U národního mužstva zvládl ještě podzimní akce, pak se ale rozloučil. „S manželkou jsme čekali potomka, takže jsem ke konci těhotenství chtěl být doma. Musel jsem obětovat mistrovství světa i kemp před ním, ale vůbec takového rozhodnutí nelituji,“ má jasno.

Kodrasovým se dcera narodila na konci června. A s ohledem na rodinu i pracovní vytížení ve vlastním Staca gymu už u reprezentace pokračovat nebude ani v nejbližší době.

„Mluvil jsem s Milanem Hniličkou (sportovním manažerem reprezentace, pozn. red.) a řekl jsem mu, že pokračovat nebudu. Moje pracovní vytížení a rodina nejde skloubit s tím, abych dál pracoval u áčka,“ objasňuje.

Tělocvična plná hvězd

Své rozhodnutí Kodras vysvětluje i hvězdným obsazením svého gymu, kde se připravují přední čeští sportovci. „Museli jsme si nastavit priority. Soustředíme se ve fitku na služby pro sportovce. Myslím, že konec u národního týmu byl oboustranně dobrý krok,“ přemítá.

Výčet sportovců je opravdu zajímavý. Tak například kapitán fotbalové Sparty Ladislav Krejčí mladší se spoluhráčem Tomášem Wiesnerem, fotbalisté Tomáš Petrásek či Václav Drchal, hokejisté Jiří Kulich, David Jiříček, Matěj Blümel, Šimon Hrubec či Jiří Smejkal, ale i karatistka Martina Šáchová a další.

„Jsem moc rád, že máme mladou nastupující generaci. Vidět jejich progres je skvělé, i když rádi spolupracujeme se všemi sportovci,“ tvrdí Kodras.

Aktuálně ve Staca připravují okolo padesátky sportovců, převážně těch mladých. Limity organizace jsou tím vyčerpané. „Bohužel už musíme další odmítat. Nechceme navyšovat kvantitu na úkor kvality. Tím bychom popírali naše principy a zaměření na individuální přístup,“ potvrzuje.

Důležitý je i další rozvoj trenérů. „Na tom stavíme. Když není hlavní nápor, jaký je nyní v létě, tak se trenéři dvakrát týdně interně vzdělávají, abychom se posouvali,“ uvádí.

Devítka koučů už nečítá Lucii Kodríkovou, která působila i jako kondiční trenérka u ženské hokejové reprezentace. „Společně jsme se dohodli, že pro ni bude lepší, když půjde vlastní cestou,“ říká Kodras s poděkováním.