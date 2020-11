Nebyl to vtip, skutečně volal Pešán. Kodras činí reprezentanty silnějšími

„Je to pecka. Kdyby mi to někdo řekl před rokem, tak si myslím, že je to nemožné,“ raduje se.

Pozice u reprezentace, to je v každém oboru velmi ceněná záležitost. Kondičního kouče nevyjímaje. Vše umocňuje rychlost Kodrasova rozletu.

„Sice se dařilo, měli jsme dobré výsledky a nové klienty. Ale o takové nabídce se mi ani nesnilo. Z mého pohledu je to nejvíc, co může kondiční trenér v této republice dokázat. Je to obrovská čest, moc si toho vážím,“ hrdě hlásí.

Sedmadvacetiletý fotbalista I. A třídy z Malše Roudné přijal nabídku teprve nedávno. „Jednání bylo rychlé. Drobné náznaky jsem měl už dříve, ale první kontakt přišel před třemi týdny, kdy mi zavolal trenér Filip Pešán,“ popisuje.

Kodras zprvu ani nevěřil, kdo je na druhé straně telefonu. „Znělo to neuvěřitelně. V tu chvíli člověku hlavou proběhne hodně věcí. Napadlo mě i, jestli to není vtip, že by si ze mě někdo vystřelil. Ale brzy mi došlo, že je to realita. Těžko se mi krotily emoce,“ uvádí.

Kodras si premiéru odbyl ve finských Helsinkách na Karjala Cupu minulý víkend. „Dalece to předčilo má očekávání. Nevěděl jsem, co přesně čekat. Navíc jsem byl i trochu nervózní, protože pracovat s takovými legendami českého i světového hokeje, to je něco. Kluci mě vzali mezi sebe a byl jsem v úžasu, když jsem viděl, jak profesionálně funguje realizační tým,“ libuje si.

Zakladatel silového tréninku STACA (Strength Training Academy) v jižních Čechách bude s hokejovou reprezentací objíždět všechny akce. Po turnajích v průběhu sezony přijde v jejím závěru pro Kodrase nejnáročnější období. „V kempu před mistrovstvím světa budeme připravovat hráče, kteří už vypadli z NHL nebo skončili ve své soutěži,“ pokračuje.

Trenéra Dominik Kodrase (vpravo) s Jiřím Novotným..

K výraznému kariérnímu posunu mu pomohly kladné reference od úspěšných sportovců, s nimiž delší dobu spolupracuje. Patří mezi ně hokejisté Milan Gulaš nebo Jiří Novotný, ale i fotbalisté, atleti a další osobnosti. „Vím, že o mně trenér Pešán s řadou mých klientů mluvil. Než mě oslovil, tak měl hodně dobrých informací,“ přiznává.

Po zveřejnění novinky na sociálních sítích ho zasypaly stovky gratulací. „Ohlasy byly neuvěřitelné. Speciální poděkování patří přítelkyni Verči. Nemá to se mnou lehké, ale dodává mi každodenní podporu,“ zdůrazňuje.