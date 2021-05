Chci tým dotáhnout daleko. Na jedničku zatím nehraju, tvrdí Hrubec

Kouč brankářů Zdeněk Orct plánuje, že mistra české ligy s Třincem i vítěze KHL s Omskem nasadí do čtvrtečního zápasu se Švédskem. „Těším se. Hokej mi chyběl a v hlavě jsem nastavený tak, že ještě není konec sezony,“ říká Hrubec před Českými hrami, generálkou na MS v Lotyšsku.

Tam si ostatně před dvěma lety zachytal své první velké zápasy, teď by je mohl chytat pravidelně jako první brankář národního týmu. V kabině Omsku sledoval sestřihy z NHL, koukal na české kolegy, ale nezabýval se tím, jestli mu přibude do brankoviště zámořská konkurence pro šampionát.



Situace se krystalizuje, varianty brankářských posil ze zámoří pomalu mizí. Vypadá to, že byste měl být jednička. Je důležité takové vědomí?

Jsem možná z nás tří (v kempu jsou také Roman Will a Petr Kváča) nejzkušenější. Jenže důležité je, jak se mi podaří zápasy. A to jak tady v turnaji, tak posléze na mistrovství světa. Proto bych to dopředu neformuloval tak, že budu jasná jednička. Pojedeme tam tři a našimi výkony budeme chtít mužstvo dotáhnout co nejdál.

Vaše trojice celkově není tolik zkušená. Starty na mistrovství světa a na Euro Hockey Tour je úplně jiného. Jak moc může být znát takový hendikep?

Brána je pořád stejně velká a puk taky. Na mistrovství světa se navíc objeví spousta hráčů z Ruska a dalších evropských lig. Pochopitelně přijede někdo i z NHL. A tam už je cítit výkonnostní rozdíl. I my budeme mít na MS silnější tým než na turnaji v Praze.

Jak vycházíte s Romanem Willem a Petrem Kváčou?

Perfektně. Sedíme vedle sebe a mezi námi je Radan Lenc, který musí být vždycky v blízkosti gólmanů. Zrovna teď musí být nejvíc spokojený, protože sedí mezi dvěma libereckými kluky. Petr a Roman jsou super kluci, vyhovíme si. Cokoliv bychom jeden od druhého potřebovali, není v ničem problém.



Petr Kváča si pochvaloval, že je členem party brankářů v organizaci Saves Help, kterou jste založil. Bavili jste se o tom?

Už jsme si kontrolovali masky, jestli všichni máme ty čárky, co nás symbolizují. Byli jsme rádi, že se to povedlo, a budeme teď počítat i zákroky z nároďáku.



Jak vnímáte současnou sílu mužstva?

Bývá to ošemetné. Stávalo se, že jsme mívali silný tým a vyhrálo se. Jindy jsem si myslel, že máme slabší mužstvo a taky jsme zabodovali. Hokej už mi připravil tolik zápletek, že se teď těžko dělají jakékoliv závěry.

České hry 2021 Příloha iDNES.cz

Na Českých hrách se potkáte s ruskými spoluhráči z Omsku Zernovem a Tolčinským, za Finy nastoupí obránci Pokka s Kaskim. Jací to jsou podle vás hokejisté?

Tolčinskij je výborný na puku, díky své šikovnosti bude určitě na přesilovce. Zernov je zase jeden z nejrychlejších hráčů, co jsem kdy viděl. Oliwer Kaski je nejlepší bek, s jakým měl možnost hrát, a Ville Pokka je typ defenzivního obránce. Musím říct, že nominaci do svých národních týmů si moc zasloužili.



Je pro vás důležité hrát i s jistotou kontraktu na příští rok s Omskem?

Už jsem starší gólman a nijak mě neovlivní, jestli už mám, nebo nemám podepsáno. Snažím se všechny okolní vlivy vytěsnit z hlavy. Každopádně si moc vážím toho, že mám práci na další dva roky. Musíme brát ovšem v potaz, že jsem podepsal smlouvu s týmem, kde se nemusí povést pět šest zápasů a na vaše místo se tlačí dalších šest až sedm gólmanů z celého světa. Proto novou smlouvu beru s respektem, vážím si jí a mám radost.

Vítězná euforie už je za vámi. Jak jste na tom momentálně s fyzickými i psychickými silami?

Sezonu už jsem uzavřel. Po dvoutýdenním odpočinku to fyzicky nebylo ideální, ale na tréninku jsme fyzičku nějak oživili. Během týdne totiž dojde k procentuálnímu úbytku. Jinak už by to mohlo být dobré. Teď se musím zaměřit na České hry a potom už jen na mistrovství světa.

Zvládnete se rychle přepnout zpátky do zápasového módu?

Mám zkušenost z Ruska, tam jsem nechytal měsíc v kuse. Doufám, že dva týdny by neměly být znát a bude to v pohodě.

Jste rád, že se v O2 aréně konečně objeví i diváci?

Těším se. Nevím, jak to bude na mistrovství, ale diváci by tam prostě měli být. Když jsme v Rusku končili sezonu, zimáky byly téměř naplněné. Je to s nimi daleko lepší. Rachot po každém gólu dokáže vyburcovat hráče a mrazí vás v zádech. To je na hokeji krásné.

Na mistrovství světa na vás čekají zajímaví soupeři. Sondoval jste už týmy ve skupině?

Koukal jsem se a hned na úvod nás čeká těžká „písemka“ s Ruskem. Jakékoliv mužstvo si dnes dokáže stáhnout na tak velkou akci své nejlepší hráče. Takže tam nebude slabý tým, který by se dal podcenit. Přistupuji k soupeřům s respektem.

Jste rád, že jsou tam právě Rusové, které velmi dobře znáte?

Je fajn je znát, ale je to jiný turnaj i zápas. V určitém okamžiku to může být výhoda, když se tam objeví hráč, co proti mně před čtrnácti dny nastoupil. Na druhou stranu teď mají v kádru sedm hráčů Petrohradu a proti němu jsem nastoupil jen jednou. V zápase stačí jeden okamžik, abyste si připomněli, kdo kde je, v celkovém důsledku to ale nemusí hrát roli.

Čeká vás mimochodem i outsider z Velké Británie. Jak je vám příjemné hrát proti těmto slabším týmům?

Nepatří zrovna k mým nejoblíbenějším. Všichni na takové zápasy koukají a jdete do toho s tím, že musíte vyhrát. Budeme favoritem, bude tam tlak, ale hokej je nevyzpytatelný. Na gólmana ale takový tým působí pořád stejně. Jdou na vás stejné střely, musíte mít neustále stejnou koncentraci. A také si nesmíte připustit, že hrajete s „někým slabým“.