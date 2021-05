Po pěti letech bez zámořské posily. Jak se Češi na MS podělí o brankoviště?

Je to trochu paradox. Přestože se v sezoně na soupiskách NHL objevil nebývalý počet českých gólmanů, žádný z nich na hokejové mistrovství světa nedorazí. „Věřím ale, že momentálně máme to nejlepší, co bylo k dispozici,“ oznamuje trenér reprezentačních gólmanů Zdeněk Orct.