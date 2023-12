Tahouni ze čtvrté lajny. Jak bratrské duo skolilo Finy: To nemůžete naplánovat!

Jistě si vzpomenete na jejich spolupráci z Třince. Dva neúnavní, ale zároveň šikovní pracanti, kteří postupně získávali stále větší roli a pomohli Ocelářům ke třem mistrovským titulům.

Vedle sebe nastupují také ve finském Jukuritu, fungující souhru nově ukázali i ve čtvrtek večer před zaplněnou O2 arenou. Oba získali první bod v národním mužstvu.

„Skvělý zážitek,“ líčil po zápase nadšeně Ondřej Kovařčík.

Lépe to asi dopadnout nemohlo, co myslíte?

Je to super, jsem nadšený! Takové věci se stávají jen tehdy, když nad nimi člověk nepřemýšlí. Je skvělé, že jsme se prosadili, navíc šlo o vítězný gól.

Šlo o secvičenou akci?

Kdepak. Brácha mi říkal, že už jsem měl několik šancí, proto mi nechtěl ani nahrávat. Naštěstí mě trefil, já už to jen dorazil. Pak už mě brácha samozřejmě chválil.

Kam první trefu v reprezentaci řadíte?

Nad tím jsem ještě nepřemýšlel, ale asi hodně vysoko.

Na ledě jste byli hodně výrazní. Zápas vám sedl, že?

Měli jsme na začátku několik šancí, což nám dodalo sebevědomí a hrálo se nám dobře. Nakonec jsme byli za aktivitu odměněni.

Čeští hokejisté děkují fanouškům po výhře 2:1 nad Finskem.

Zdálo se, že Jakub Flek k vám výborně zapadl.

Je to tak, hrajeme hodně podobným stylem. Ale třeba na Karjale jsem nastupoval s Lukášem Sedlákem, což bylo také super. Všichni kluci jsou extrémně kvalitní. Nezáleží, koho máte vedle sebe.

Po výhře vás pochválil i trenér Radim Rulík. To potěší, ne?

Každá chvála je fajn! Ale nesmíme zapomínat, že šlo jen o jeden zápas. Nechceme zůstat jen u jednoho dobrého výkonu, je potřeba na něj navázat.

Po gólu jste se podíval na zaplněné tribuny. Napadlo vás třeba, jaké by bylo si tu zahrát příští rok v květnu na domácím mistrovství světa?

Hlavou to prolétne, ale zatím to je strašně daleko. Jde o extrémně silnou motivaci, ale v hokeji se může stát cokoliv. Já jen doufám, že půjdu pořád nahoru! Udělám maximum pro to, abych šanci dostal. Teď se cítím dobře, Karjala mi vyšla. Uvidíme, co dál.

Na zápas dorazilo 17 013 diváků. Takovou atmosféru si musí hráč užívat, že?

Když zněla hymna, projel mi mráz po zádech. Před sezonou by mě ani nenapadlo, že bych si mohl zahrát před zaplněnou O2 arenou. Přijela se na nás s bráchou podívat babička, dorazilo i pár kamarádů. Užil jsem si to!