Generálka na MS v Praze? Určitě ne, míní Rulík a hlásí: Musíme se poučit i z výher

Jeho celoplošný bruslivý hokej zatím přináší, alespoň v přípravě úspěch. Ve čtvrtek jeho svěřenci nezasypali soupeře góly, tak jako v listopadu na Karjale (7:3), Rulík si pochvaloval hlavně velkou bojovnost.

„Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, byl hodně vyrovnaný. V první třetině, kdy jsme měli víc šancí, se nám nepovedla vstřelit branka, oni nám jednou ujeli a dali góla. Drželi jsme se ale konceptu, kterého jsme se chtěli držet a jsme rádi, že jsme domácí utkání zvládli. Je to sice těsná, ale cenná výhra.“

V listopadu jste Finy přestříleli, čím jste jim hru znepříjemnili tentokrát?

Neměli jsme špatný pohyb, až ve druhé třetině nás na dvě tři střídání zavřeli v pásmu, ale většinou jsme my byli u nich na puku, oni se uchylovali k obraně a doufali, že něco získají a půjdou do brejku. Náš pohyb a hra, která nám je vlastní, zapříčinila, že neměli až tolik vyložených šancí.

Co jste říkal hlavně na pohyb čtvrté lajny s bratry Kovařčíky a Jakubem Flekem?

Paráda! Myslím, že patřili k nejlepším hráčům na ledě a byli i odměněni druhou brankou. Strašně se mi líbili. Splnili a ukázali, co od nich očekáváme a zařídili rozhodující gól. Obecně ale celý zápas hráli výborně.

Brankář Dominik Pavlát zase držel tým při ojedinělých finských šancích.

Podal také výborný výkon, byl jistý, měl i dorážky, kotouče z něj nevypadávaly, podržel nás.

Švýcarské hry 2023 Příloha iDNES.cz

Zatím sbíráte jen vítězství. Úžasný úvod angažmá, co říkáte?

Je to příjemné, ale čeká nás spoustu práce. Musíme se poučit z každého zápasu a i když se vyhraje, nepřecházet to. Je potřeba se připravit na další klání a postupně se přibližovat k tomu nejdůležitějšímu.

Jaké poučení platí nyní?

Věděli jsme, že Finové nás mohou nejvíce ohrozit z rychlých protiútoků. Dostali jsme takové dva góly v prvním zápase, teď další. Musíme pilovat spolupráce, protože do útoku se nám zapojil obránce, který nebyl zajištěný útočníkem a z toho vzniklo přečíslení. Takže je potřeba zlepšovat souhru i systém, jímž se chceme prezentovat.

Čeští hokejisté děkují fanouškům po výhře 2:1 nad Finskem.

Mistrovství světa vás s týmem tady čeká v květnu. Vy jste tento zápas odmítal označovat za generálku, ale co říkáte teď, když přišlo přes 17 tisíc diváků?

V květnu to asi bude podobné, jestli byli někteří kluci třeba trošku nervózní, tak je dobře, že si to v takové atmosféře zkusili, protože asi takhle to bude vypadat. Generálka to určitě není, ale atmosféra bude asi podobná.

Uvědomujete si po takovém zážitku, co hokej pro český národ znamená?

Myslím si, že to vím. Není to jen tento zápas, vždyť jsme v historii MS měli rekordní návštěvnost. Letos se to možná vyrovná, nebo i překoná, což se může stát jen v zemi, která hokej miluje. Jsme jenom rádi, že potom, co jsme prvním turnajem lidi oslovili, oni přišli v tak hojném počtu.

Těšíte se na mistrovství světa o to víc?

Těším se na sobotní utkání.