Do Síně slávy českého hokeje vstoupili Tomáš Kaberle, Petr Sýkora, Turek a Herink

Do Síně slávy českého hokeje byli uvedeni bývalí hráči Tomáš Kaberle, Petr Sýkora, Roman Turek a parahokejový funkcionář Roman Herink. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pražské O2 areně před utkáním národního týmu s Finskem, jímž oba celky vstoupí do Švýcarských her, druhého turnaje Euro Hockey Tour v sezoně. Kaberle se Sýkorou, kteří žijí v zámoří, se ho osobně nezúčastnili.