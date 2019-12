Přes Aljašku do NHL a Číny. Teď sní obránce Šustr o hokejovém MS

Nelituje. Naopak. Od léta hraje za čínský Kunlun Red Star, který působí v Kontinentální lize. A stabilní výkony znovu dostaly devětadvacetiletého beka do reprezentace, která ve čtvrtek proti Finům (18.30 hodin) v jeho rodné Plzni zahajuje druhý turnaj Euro Hockey Tour. Bude to symbolický návrat jednoho z největších dobrodruhů českého hokeje.

Plzeň opustil před deseti lety. Neviděl, že by se v ní jeho kariéra mohla rozvíjet. Vydal se hrát a studovat na Aljašku. Je prvním a jediným Čechem, jenž se z univerzitní soutěže NCAA dostal až do NHL.

Před čtyřmi lety s Tampou bojoval ve finále Stanley Cupu. Z Floridy se loni přestěhoval na západní pobřeží Ameriky, jenže ani v Anaheimu nenašel v mládnoucí lize místo. Proto podobně jako další reprezentanti Jaškin, Hyka nebo Sedlák vyměnil zámořskou nejistotu za KHL.

„Rád bych se někdy vrátil do NHL, ale zároveň musíte být realista,“ přemítá Šustr. „Soutěž už přísluší mladším, a pokud se vám do 25 nebo 26 let nepovede uzavřít dlouhodobější kontrakt, mají to defenzivní obránci daleko těžší se udržet. Kluby raději vezmou někoho mladšího nebo za menší peníze.“

I proto hraje v Asii. V 37 duelech nastřádal pět asistencí, ale sbírat body není jeho úkolem. Český obr stráží elitní útočníky soupeře, jeho průměrný čas na ledě se šplhá ke 21 minutám za zápas. „Svědčí mu, že klub funguje kanadskoamerickým stylem, který dobře zná. Snadno se mu komunikuje, má důvěru a patří ke stěžejním bekům,“ říká gólman Kunlunu a kolega z reprezentace Šimon Hrubec.

I díky němu čínský klub bodoval v posledních šesti duelech a přiblížil se k příčkám pro play off. „Liga je defenzivnější, výsledky těsnější,“ pozoruje Šustr.

Další rozdíl oproti hokejovému živobytí za Atlantikem? „Vše ztěžuje náročnější cestování. Létáme z Pekingu do Moskvy. Někde v Novosibirsku po pěti hodinách přistáváme kvůli dotankování a potom letíme dalších šest hodin. Musíte umět vnímat tělo a dobře regenerovat.“

Hráči Kunlunu klidně na cestách stráví v kuse dva týdny. Potom je čeká série domácích duelů, mezi kterými Šustr fotí a objevuje zemi, v níž vládne komunistický režim, ve kterém vyrůstali jeho rodiče.

„Číňané mají možnost cestovat a hlavně mladší generace má otevřené dveře,“ líčí vystudovaný sociolog. V jedné z pekingských kaváren se spřátelil s jejími zaměstnanci, s nimiž vyráží do místních podniků. „Lidé tu nejsou tak egoističtí nebo sebestřední jako v Americe nebo kolikrát v Česku, což je po lidské stránce velice příjemné. Také sleduju, jaký dělá země technologický pokrok.“

Nechceš hrát za Čínu?

Čína touží i po hokejovém rozmachu. Už čtvrtým rokem má zástupce v Kontinentální lize a při dojednávání Šustrova angažmá přišla řeč i na to, zda by si vytáhlý Čech netoužil zahrát na pekingské olympiádě 2022 za domácí výběr.

Podobné lákadlo nabídl Kunlun třeba i Kanaďanu Ethanu Werekovi, který na jaře slavil extraligový titul s Třincem. A ani Šustr myšlenku úplně nezavrhl. „Priorita je hrát za Česko, ale uvidíme, jak na tom budu,“ říká. „Kdybych věděl, že nemám šanci si zahrát za reprezentaci, možná bych tomu byl otevřený.“

Zatím se tím nezabývá. Na listopadové Karjale zaujal, dnes proti Finům nastoupí v prvním obranném páru s Jeřábkem. Při dlouhodobé české nouzi o schopné beky není jeho účast na květnovém šampionátu ve Švýcarsku žádné sci-fi.

Byl by to pro něj druhý velký turnaj po Světovém poháru 2016, kde bránil borce jako Crosby, Marchand, Kane nebo Draisaitl. „Třeba s Kanaďany to byl kolotoč,“ zavzpomíná bek z KHL. „I tady se v prvních lajnách najde spousta šikovných útočníků. Myslím, že se svou kvalitou by mohli hrát v NHL, kdyby dostali šanci a někdo je podržel.“