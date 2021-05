Colorado sedmi góly deklasovalo Vegas, Tampa uspěla na ledě Caroliny

V základní části nasbírali hokejisté Colorada a Vegas nejvyšší počet bodů ze všech celků NHL. Jejich první konfrontace ze 2. kola play off Západní divize však nabídla vše jen ne vyrovnanou bitvu.



Odpočatí Avalanche, kteří v úvodním kole vyprovodili St. Louis hladce 4:0 na zápasy, roznesli Golden Knights hrající jen dva dny po náročném sedmém duelu s Minnesotou jednoznačně 7:1.

Elitní útok domácích, Gabriel Landeskog (2+1) - Nathan MacKinnon (2+1) - Mikko Rantanen (1+1), byl k nezastavení. Dokonce čtyři body si připsal mladý obránce Cale Makar (1+3). Gólman Philipp Grubauer zastavil 24 z 25 střel, o nulu jej připravil jen William Karlsson. Švédský útočník v 35. minutě snižoval průběžné pětigólové vedení Colorada.

V bráně Vegas, které znova postrádalo útočníka Tomáše Noska, celý zápas absolvoval Robin Lehner. Sedmkrát inkasoval z celkových 37 střel.

Poté, co Carolině vychytal postup přes Nashville, zůstal nováček Alex Nedeljkovič v bráně na místo zkušeného Petra Mrázka i při vstupu do druhého kola play off proti celku Tampa Bay. Přestože zastavil 28 z 30 střel obhájců Stanley Cupu, na vítězství to ale tentokrát Hurricanes nestačilo. Po těsném skóre 1:2 se totiž radovali hostující Lightning.

Jako první se v zápase prosadil Brayden Point, když v 29. minutě využil přesilovou hru. Asistenci si připsal Nikita Kučerov, jenž s průběžnými dvanácti zápisy vévodí produktivitě play off společně s Nathanem MacKinnonem z Colorada. Hurricanes odpovídali v úvodu třetí třetiny a rovněž z početní výhody. Vyrovnání na 1:1 zařídil obránce Jake Bean.

Rozhodující akci si schoval na 53. minutu člen čtvrté formace Tampy Barclay Goodrow. Gólmana Nedeljkoviče nachytal nepřipraveného střelou z ostrého úhlu z levého kruhu. To na druhé straně chytající Andrej Vasilevskij žádné zaváhání nepřipustil a s 37 zákroky byl zvolen první hvězdou duelu.

Výhru slavili i obránce Jan Rutta (19:02, +/-: 0, 2 střely) s útočníkem Ondřejem Palátem (13:45, +/-: 0, 3 střely). Domácí forvard Martin Nečas (19:52, +/-: 0, 6 střel) platil za druhého nejaktivnějšího zakončovatele Caroliny, na skvělého Vasilevského si však nepřišel.

2. kolo play off NHL:

Západní divize - 1. zápas:



Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 7:1 (2:0, 4:1, 1:0) Góly:

04:55 Rantanen (D. Toews, Makar)

10:13 Landeskog (Makar, Girard)

21:04 Saad (Ničuškin, Makar)

24:03 MacKinnon (Graves)

34:23 Landeskog (Rantanen, MacKinnon)

37:05 MacKinnon (Donskoi, Landeskog)

55:49 Makar (Jost, Burakovsky) Góly:

34:59 W. Karlsson (Pacioretty, Marchessault) Sestavy:

Grubauer (Dubnyk) – D. Toews, Makar, Graves, Girard, Nemeth, Timmins – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen (A) – Saad, Jost, Ničuškin – Burakovsky, Compher, Donskoi – Bellemare, Newhook. Sestavy:

Lehner (M.-A. Fleury) – Martinez, Pietrangelo (A), Holden, Theodore, Whitecloud, Hague – Pacioretty, Stephenson, Mark Stone (C) – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Janmark, N. Roy, Tuch – W. Carrier, P. Brown, Reaves. Rozhodčí: Pochmara, Sutherland – Gibbons, Shewchyk Počet diváků: 10 489 Stav série: 1:0

Centrální divize - 1. zápas: