Vegas ovládlo sedmý duel proti Minnesotě, v dalším kole vyzve Colorado

Druhé kolo play off NHL mezi celky ze Západní divize může být považováno za malé finále. Colorado, které na úvod rozneslo St. Louis hladce 4:0 na zápasy, získalo Prezidentovu trofej za prvenství v základní části a Vegas byli se stejným bodovým ziskem těsně druzí.

Dvojice 2. kola play off: Centrální divize: Carolina - Tampa Bay Východní divize: Boston - Islanders Západní divize: Colorado - Vegas Severní divize: Winnipeg - (stav série Toronto - Montreal je 3:2 na zápasy)

Na rozdíl od svého následného soupeře však Golden Knights při vstupu do play off prošli těžkou zkouškou, když vzdorující Minnesotu zlomili až v divácky atraktivním sedmém duelu. Ten skončil v pátek jasně 6:2 poté, co se hattrickem blýskl Mattias Janmark.

Wild s favorizovaným soupeřem drželi krok do úvodu druhé dvacetiminutovky, kdy po Zachu Parisem opětovně srovnával pro změnu nejproduktivnější nováček z dlouhodobé fáze sezony Kirill Kaprizov.



V 28. minutě ale slavil navrátilec z marodky Max Pacioretty a před druhým odchodem do kabin přidal pojistku na 4:2 Zach Whitecloud. Ve třetí třetině pak ještě navyšoval rozdíl ve skóre dvěma zásahy zmiňovaný Janmark, jenž tak završil svůj premiérový hattrick zámořské kariéry.

Výsledky 1. kola play off:

Západní divize - 7. zápas: