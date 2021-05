Tampa Bay a Islanders slaví postup, Minnesota vybojovala sedmý zápas

Po Bostonu, Coloradu a Winnipegu ve středu hokejová NHL poznala další postupující celky do 2. kola play off. Obhájci Stanley Cupu z Tampy porazili Floridu 4:0 a sérii ovládli 4:2 na zápasy, stejným poměrem Islanders vyřadili Pittsburgh po poslední výhře 5:3. Naopak dramatický sedmý zápas si zahraje Minnesota s Vegas poté, co jejich poslední souboj ovládli Wild výsledkem 3:0.