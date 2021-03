Vaněček byl hvězdou utkání, Nosek s Hertlem jednou asistovali

Na sedm zápasů v řadě již natáhli svou vítěznou sérii hokejisté Washingtonu, když v pátečním programu NHL v závěru řádné hrací doby otočili výsledek z 0:1 na 2:1 v domácí partii proti Rangers.

První hvězdou duelu byl zvolen brankář Capitals Vítek Vaněček, jenž zastavil 32 z 33 střel New Yorku. Překonat jej dokázal jen jediný střelec Artěmij Panarin, jenž v 17. minutě využitou přesilovkou otevřel skóre. To zůstalo bez změny až do samého závěru. Domácím se podařilo najít recept na brankáře Alexandra Georgijeva až v 54. minutě, kdy se před odkrytou bránou odrazil puk k Alexi Ovečkinovi.

Kapitán Washingtonu navíc neřekl své poslední slovo, když v 57. minutě ze zcela totožné situace utkání otočil. Dosáhl tak na svou 14. branku sezony a střelecky se prosadil už v pátém startu za sebou. Celkově má na kontě 720 zásahů a na pátého muže historické tabulky Marcela Dionna snížil ztrátu na 11 gólů.

V počtu vítězných branek se ruský útočník zlepšil na 115, pouhé tři za třetím mužem historického pořadí Philem Espositem. Elitní dvě příčky dané statistiky patří Jaromíru Jágrovi (135) a Gordie Howeovi (121).

Výsledky:

Washington - NY Rangers 2:1 (za dom. chytal Vaněček), Montreal - Vancouver 2:3P, Los Angeles - Vegas 2:4 (host. Nosek 0+1), San Jose - St. Louis 1:2N (dom. Hertl 0+1), Toronto - Calgary 3:4.

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) Góly:

19:47 Iafallo (Kopitar, Doughty)

26:18 T. Moore (Roy, Björnfot) Góly:

10:17 Pacioretty (Mark Stone)

12:53 Pacioretty (Theodore, Martinez)

35:15 W. Karlsson (Marchessault, Martinez)

50:34 W. Carrier (Hague, Nosek) Sestavy:

Quick (Petersen) – M. Anderson, Doughty, Björnfot, Roy, Määttä, S. Walker, MacDermid – Iafallo, Kopitar, D. Brown – Athanasiou, Vilardi, A. Kempe – Wagner, Lizotte, J. Carter – Grundström, Anderson-Dolan, T. Moore. Sestavy:

Lehner (M.-A. Fleury) – Martinez, Theodore, McNabb, Coghlan, Hague, Whitecloud – Pacioretty, Stephenson, Mark Stone – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Tuch, Glass, N. Roy – W. Carrier, Nosek, Reaves. Rozhodčí: Morton, Syvret – Gawryletz, Gibbons

San Jose Sharks San Jose Sharks : St. Louis Blues St. Louis Blues 1:2N (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

35:08 Donato (Sörensen, Hertl) Góly:

46:22 Bozak (Clifford)

65:00 Tarasenko Sestavy:

M. Jones (Dubnyk) – Burns (A), Ferraro, E. Karlsson (A), Knyžov, Vlasic, R. Šimek – Labanc, Couture (C), E. Kane – Nieto, Hertl, Meier – Leonard, Gambrell, Donato – Gabriel, Marleau, Sörensen. Sestavy:

Binnington (Husso) – Faulk, Krug, Scandella, Dunn, Bortuzzo, Walman – Perron, R. O'Reilly (C), Sanford – Tarasenko (A), B. Schenn (A), Schwartz – Kyrou, Bozak, Hoffman – Blais, Sundqvist, Clifford. Rozhodčí: McCauley, Brenk – Knorr, Nagy

Washington Capitals Washington Capitals : New York Rangers New York Rangers 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Góly:

53:18 Ovečkin (Kuzněcov, J. Schultz)

56:27 Ovečkin (Carlson, Chára) Góly:

16:42 Panarin (R. Strome, Fox) Sestavy:

Vaněček (Samsonov) – Carlson (A), Dillon, J. Schultz, Orlov, Jensen, Chára, T. van Riemsdyk – Oshie, Bäckström (A), Ovečkin (C) – Sprong, Kuzněcov, J. Vrána – Hathaway, Dowd, Hagelin – Pánik, Sheary. Sestavy:

A. Georgijev (Kinkaid) – Fox, R. Lindgren, Trouba (A), K'A. Miller, Br. Smith, Hájek – Bučněvič, Zibanejad (A), Kreider (A) – Blackwell, R. Strome, Panarin – Kakko, Chytil, Lafreniere – B. Howden, Rooney, Lemieux. Rozhodčí: MacDougall, O'Rourke – Sericolo, MacPherson

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 2:3P (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1) Góly:

04:15 Perry (Petry, Tatar)

59:04 Suzuki (Petry) Góly:

22:25 Gaudette (Roussel, MacEwen)

26:37 Höglander (Schmidt, Boeser)

62:01 J. T. Miller (Q. Hughes) Sestavy:

Allen (Price) – Edmundson, S. Weber, Kulak, Petry, A. Romanov, Ouellet – Drouin, Kotkaniemi, J. Anderson – Tatar, Danault, Gallagher – Toffoli, Suzuki, Armia – Byron, Evans, Perry. Sestavy:

Demko (Holtby) – Edler, Schmidt, Q. Hughes, Hamonic, Jo. Benn, T. Myers – Höglander, Horvat, Boeser – Vesey, J. T. Miller, Virtanen – Motte, B. Sutter, Hawryluk – Roussel, Gaudette, MacEwen. Rozhodčí: Pollock, Joannette – Nansen, Barton