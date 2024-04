Philadelphia jako kat Detroitu. Nezdařilý risk rozhodl o osudu třech soupeřů

Jediné volné místo a čtyři kandidáti.

Tak vypadala situace ve Východní konferenci NHL v úterý večer, kdy několik týmů čekalo poslední kolo základní části.

Sedm celků mělo postup do vyřazovacích bojů jasný, Washington, Detroit, Pittsburgh a Philadelphia vedly souboj o poslední slavící příčku.

Nejlepší pozici měl klub z hlavního města Spojených států, osud měl ve vlastních rukou. Stačilo, aby vyhrál na ledě Flyers. Jakkoliv.

Detroit musel nutně získat vyšší počet bodů než Washington. Kdyby se mu to podařilo a zvládl by i vyhrát, už by se nemusel ohlížet na výsledek utkání Pittsburghu, jenž nastoupí na ledě Islanders až v noci ze středy na čtvrtek.

Nejmenší šanci na úspěch měla Philadelphia. Jenže nakonec právě malá naděje rozhodla o osudu všech ostatních.

Musela totiž zvítězit v základní hrací době, aby dorovnala počet vítězství Washingtonu a následně ho přeskočila zásluhou lepších vzájemných zápasů. K tomu ale potřebovala nulový zisk Red Wings i Penguins druhý den.

Útočník T.J. Oshie vstřelil postupující branku.

Proto v přímém souboji s Capitals za stavu 1:1 odvolala brankáře. Jenže se nedokázala usadit v útočném pásmu a ani ne po deseti vteřinách museli hráči v oranžovém lovit puk ze sítě.

Přitom krátce předtím Detroit v Montrealu srovnal tři sekundy před koncem na 4:4 a najednou měl šanci na postup on. Naopak Philadelphia tím pádem na play off nárok neměla. Kdyby její realizační tým sledoval vývoj druhého zápasu o něco bedlivěji, mohl si vybrat, koho do play off místo sebe pošle.

Nestalo se, logicky se lavička soustředila na svoje povinnosti.

Proto kouč John Tortorella zavelel a vytáhl brankáře Samuela Erssona na střídačku. T.J. Oshie trefil odkrytou klec, Washington si těsný náskok v závěru pohlídal a tím si i vysloužil osmé, tedy poslední postupové místo v konferenci.

„Byla to šílená situace. Detroit získal bod, ale Philadelphia stejně odvolala brankáře, protože o tom nevěděla. Ale my to bereme. Díky, Philly!“ hlásal šťastně kapitán Capitals Alexander Ovečkin.

Hokejisté Washingtonu slaví vítězství ve Philadelphii a především postup do play off.

„Strašně to bolí. Když jsem se podíval na kostku, zbývalo osm sekund. Pak jsme dali gól. Jenže na střídačce jsme se po chvilce doslechli, že Philadelphia si asi stále myslela, že prohráváme a stáhla svého gólmana. A pak inkasovala,“ smutnil útočník Detroitu David Perron.

Prodloužení i trestná střílení pak hokejisté Red Wings absolvovali s vědomím, že se jedná o jejich poslední okamžiky v sezoně. Nakonec jediným úspěšným nájezdem rozhodl o výhře hostů Patrick Kane.

Sportsnet @Sportsnet The Red Wings take care of business despite knowing their #StanleyCup Playoff fate. https://t.co/OJZDbsHYHa oblíbit odpovědět

„O výsledku ve Philadelphii vědělo pár kluků, já úplně ne. Ale když jsem proměnil nájezd, hráči na střídačce moc nereagovali, tak mi hned došlo, že není co slavit,“ prohodil Kane.

Ačkoliv fakticky skutečně rozhodovaly poslední zápasy, Detroit si měl uhrát postup do play off mnohem dříve. Zvládl sice poslední tři utkání, jenže selhal v klíčových bitvách s Pittsburghem i Washingtonem.

Euforie. Washingtonu se povedlo vyhrát ve Philadelphii a mohl se tak radovat z postupu do play off hokejové NHL.

Capitals tak míří do vyřazovacích bojů navzdory hrozivému poměru skóre. Obdrželi o 37 branek víc, než kolik jich dokázali vstřelit. Od roku 1991 se nikomu nepodařilo postoupit do play off s tak bídnou bilancí.

Ale to je hráčům jistě jedno. Už se pomalu chystají na čtvrtfinále konference, ve kterém se pokusí zaskočit vítěze základní části New York Rangers.

„Tahle skupinka kluků si nepůjde jen zahrát. Chceme ukázat, čeho jsme schopní. A uvidíme, jestli to bude stačit na postup,“ velí washingtonský trenér Spencer Carbery.