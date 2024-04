Washington v boji o play off vynuloval Boston, McDavid slavil jubileum

Pondělní zápasy hokejové NHL přidaly na napětí v boji o poslední volné postupové místo do play off. Divokou kartu tabulky Východní konference průběžně drží Washington (99 bodů) díky výhře 2:0 nad Bostonem, vítězství však ve stejný den urvali také hokejisté Pittsburghu s Detroitem (oba celky mají 98 bodů). Rozhodovat tak bude až jejich finální představení v letošní základní části. Významný zápis do historie přidal Connor McDavid, když jako teprve čtvrtý hráč historie zaznamenal 100. asistenci sezony.