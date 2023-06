Sláva už ve druhé třetině, Vegas zářilo jako tým. Bylo to tak celý rok, ví hráči

Když Michael Amadio dvě vteřiny před koncem druhé třetiny pošesté rozvlnil síť za zády Sergeje Bobrovského, arénou ve Vegas se šířila skvělá nálada. Vegas vedlo už 6:1 a z ochozů se ozývalo: „My chceme pohár!“

Musel by se stát skutečný zázrak a především by Golden Knights museli ohromně selhat, aby zápas nedovedli do vítězného konce.

„Do třetí třetiny jsme samozřejmě vstupovali s dobrým pocitem. Měli jsme velký náskok, ale museli jsme se snažit udržet všechny emoce na uzdě,“ věděl Eichel.

To se hráčům Vegas povedlo, vyhráli i třetí třetinu, Mark Stone gólem do prázdné branky šest minut před koncem dovršil hattrick.

„Neuvěřitelné. Když jsem přebíral pohár, díval jsem se do očí spoluhráčů a zmocňovaly se mě ty nejšílenější pocity, jaké jsem kdy měl. Tyhle momenty jsou o to výjimečnější, že jsem dokázal vyhrát tuhle trofej s třiceti nejlepšími kamarády,“ prohlásil Stone.

Vegas až na prvních pár střídání v zápase dominovalo. Úvodní šanci utkání měl však floridský Anton Lundell, který se po necelých třech minutách hry zjevil osamocený před brankářem Adinem Hillem.

Sedmadvacetiletý gólman ale potvrdil fantastickou formu, finského útočníka vychytal a nastartoval své spoluhráče k fantastickému výkonu.

„Nezačali jsme dobře. Mohli jste vidět, že jsme byli trochu nervózní a Florida do nás šla. Pak Hill předvedl úžasný zákrok, který potom pramenil v gól v oslabení. Ten byl nesmírně důležitý. Lépe se nám dýchalo,“ přiznal trenér Vegas Bruce Cassidy.

Hill naskočil do play off až ve třetí třetině druhého utkání druhého kola proti Edmontonu, kdy mezi třemi tyčemi vystřídal Laurenta Brossoita. Ten se pak v následujícím zápase zranil a od té doby Hill do branky nikoho nepustil.

Brankář Vegas Adin Hill zasahuje proti šanci Floridy v pátém finále Stanley Cupu.

V šestnácti duelech udržel čtyři čistá konta, jen třikrát nepochytal víc než 90 procent střel. V každém utkání patřil mezi klíčové postavy Vegas, včetně toho posledního, kdy skvělým zákrokem odšpuntoval kanonádu Vegas.

Krátce po polovině první třetiny udeřil poprvé v zápase Stone, o dvě minuty později na něj navázal obránce Nicolas Hague.

Panthers sice na začátku druhé části snížili zásluhou Aarona Ekblada, druhá polovina zápasu ale jasně patřila Vegas. Jen mezi 31. a 40. minutou se trefili čtyři různí střelci, domácím nezkazily náladu ani dva góly soupeře v závěrečné dvacetiminutovce.

„Celému zápasu jsme vévodili. Jsem nesmírně pyšný, že jsme mohli získat Stanley Cup před vlastními fanoušky. Na to nikdy nezapomenu,“ ulevilo se Jonathanu Marchessaultovi, který získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovací fáze.

Vegas se stejně jako v celé sérii i play off mohlo opřít o mimořádně vyrovnaný kádr, ve kterém mohl kdokoliv skórovat. Jen v posledním utkání sezony se prosadily všechny čtyři útočné řady, navíc jen tři hráči nebodovali.

Hned pět hokejistů Vegas se umístilo v elitní desítce bodování play off NHL, centr Eichel mu dokonce s 26 body kraloval. O jeden bod překonal spoluhráče Marchessaulta.

Brankář Hill vévodil brankářským statistikám jak úspěšnosti zákroků, tak také průměru obdržených branek na zápas.

Euforie hokejistů Vegas po skončení pátého finále.

„Bylo úplně jedno, která lajna byla zrovna na ledě. Každá dokázala v zápase dominovat. V tom byla síla týmu po celý rok,“ uvedl Hill. „Šířka kádru, tím jsme všechny ohromovali,“ souzněl obránce Alex Pietrangelo.

Před šesti lety Vegas vstoupilo do ligy. Hned v první sezoně si zahrálo finále, dvakrát pak padlo ve finále konference. A nyní poprvé v historii ovládlo celou NHL.

„Je to ten nejlepší pocit na světě. Splnili jsme si celoživotní sen,“ zářil Eichel.