Vegas devíti góly rozneslo Floridu a slaví premiérový Stanley Cup

Florida v play off otočila sérii z 1:3 na 4:3 proti historickým rekordmanům ze základní části z Bostonu a následně vyřadila 4:1 a 4:0 na zápasy další favority z Toronta a Caroliny. Ve velkém finále však Panthers došly síly.

Nad jejich možnosti byli hokejisté Vegas, kteří v teprve šesté sezoně krátké klubové historie dokráčeli k prvnímu Stanley Cupu po výsledcích 5:2, 7:2, 2:3PP, 3:2 a 9:3. Golden Knights vítěznou jízdu vyřazovacími boji zahájili hladkým postupem 4:1 nad Winnipegem, ve druhém kole poslali na dovolenou edmontonskou partu kolem Connora McDavida po výsledku série 4:2 a ve finále Západní konference stejným poměrem přetlačili Dallas.

V rozhodujícím finálovém duelu Florida na ledě soupeře nastoupila bez zraněného lídra Matthewa Tkachuka a její poslední naděje o možném zvratu vývoje série dostaly první trhliny už v zahajovacím dějství. Běžela 12. minuta, kdy v oslabení otevřel skóre kapitán domácích Mark Stone. Panthers v celé sérii nedokázali využít ani jednu přesilovku, nyní v početní výhodě navíc sami inkasovali. Aby toho na hosty nebylo málo, tak navíc záhy na to zvyšoval na 2:0 obránce Nicolas Hague.

V 23. minutě po trefě zadáka Aarona Ekblada se Florida sice vrátila do kontaktu, následnou sérií čtyř zásahů ale Golden Knights před druhým odchodem do kabin soupeři nedali šanci. Prosadili se Alec Martinez, Reilly Smith, podruhé Stone a Michael Amadio.

Do třetího dějství se tak šlo za rozhodnutého stavu 6:1 a slavící diváci v T-Mobile Aréně se dočkali ještě dalšího gólového přísunu. Sedmý gól do sítě Sergeje Bobrovského poslal jeho krajan Ivan Barbašev. Následně debakl mírnili Samové Reinhart a Bennett, poslední slovo finále ovšem opět patřilo domácím. V 55. minutě trefou do prázdné klece završil hattrick Stone a definitivní tečku za zápasem udělal v čase 58:58 Nicolas Roy - 9:3.

Nejužitečnějším hráčem play off, který si odnesl prestižní Conn Smythe Trophy, byl letos vyhlášen útočník Vegas Jonathan Marchessault. Jeden z šesti hráčů, který působí v klubu od úvodní sezony 2017/18, byl společně s edmontonským Leonem Draisaitlem se 13 zásahy nejlepším střelcem play off. V bodování bývalý hráč Floridy skončil s 25 zápisy (13+12) druhý za spoluhráčem Jackem Eichelem. Elitní centr Golden Knights ovládl kanadské bodování vyřazovací části s 26 body (6+20).

Právě zmiňovaná originální šestice hráčů Golden Knights dostala přednost při tradičním kolečku se Stanley Cupem. Ten z rukou ligového komisionáře Garyho Bettmana převzal kapitán Mark Stone a následně jej předal kolovat Smithovi, Marchessaultovi, Williamu Karlssonovi, Theodorovi, McNabbovi a Carrierovi.

Finále Stanley Cupu 2023 - 5. zápas