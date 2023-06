Zvládl operaci i brutální srážku a je králem. Eichelovi už se nikdo neposmívá

Kdekoho napadlo, že v sérii skončil. A že se dosavadní převaha Golden Knights začne hroutit.

Jenže Eichel se po pauze vrátil na led a hned v prvním střídání krásně přihrál na gól. Chlapík, jenž předloni podstoupil neobvyklou operaci páteře, předvedl svou odolnost, pomohl zdolat Floridu ve druhém mači i v celé bitvě o pohár 4:1.

V úterý Američan přispěl třemi asistencemi k závěrečnému vítězství 9:3 a poté vzepřel masivní stříbrný klenot ke stropu T-Mobile Areny stojící přímo na slavném Stripu v centru „Města hříchu“.

Divoká radost se v něm mísila s dojetím. „K žádné trofeji nevede tak těžká cesta,“ řekl reportérům. „Dlouho jsem se nedostal do play off. Jo, už jsem pochyboval, že se mi to někdy povede.“

V šestadvaceti si letos poprvé vyzkoušel vzrušující a vyčerpávající vyřazovací část NHL. S bilancí 6+20 ovládl bodování. Vyvrátil nelichotivé mýty, které se na něj nabalily. A především se stal šampionem.

Klečící Jack Eichel po tvrdém zákroku Matthewa Tkachuka.

Eichelův příběh najednou získal úplně jiný glanc. Dvojka draftu 2015, v němž byla většina pozornosti upřena na premianta Connora McDavida, se měla stát zachráncem tápajícího Buffala.

Ale Sabres se nedařila přestavba, měnili manažery i kouče. Byť podepsal štědrou osmiletou smlouvu na 80 milionů dolarů, Eichel lamentoval. Štvaly ho přívaly porážek i nejasný výhled do budoucnosti.

Žádal o výměnu, čímž si proti sobě popudil fanoušky. Šéfové nejprve jeho přání nesplnili, jen mu sebrali kapitánské céčko. Utrpěl zranění zad, které chtěl řešit zákrokem, jemuž se předtím v NHL nikdo nepodrobil.

Po jiskřivých zákulisních sporech ho Sabres přece vytrejdovali do Las Vegas, načež si mezi obratle nechal voperovat umělou ploténku. Rychle se zotavil a v minulé sezoně naskočil do sestavy Knights, kteří se...

Neprotlačili do play off. Posedmé za sebou se Eichela netýkaly boje o Stanley Cup a jeho kritici si přisazovali: „S Jackem Eichelem nikdy nic nevyhrajete.“

Omyl! Na jaře 2023 šikovný centr potvrdil, že dokáže taky rázně napadat a dotěrně bránit. Ve druhém kole se devíti body (3+6) zasloužil o vyřazení uctívaného rivala McDavida a jeho Edmonton Oilers.

Kouzlil s pukem, nicméně taky inspiroval ostatní svým nasazením a obětavostí. Není mluvka a hřmotný šprýmař, náladu v mančaftu však vylepšovala blbůstka, kterou pořídil na internetu. Paruku a brýle ve stylu Elvise Presleyho si k pobavení osazenstva šatny vždy nasazoval nejlepší muž zápasu.

Nikdo by mu asi nevyčítal, kdyby se po Tkachukově drtivém hitu šetřil na další partii. Ale on všem předvedl, že není padavka. Z Jacka Eichela už si nikdo utahovat nebude!

Za odměnu směl předevčírem čapnout šestnáctikilovou odměnu a zařvat si jako král džungle.

Poté při prvních novinářských otázkách zjihl: „Jsem vděčný za šanci ve Vegas. Tady jsem se zase začal těšit na stadion.“

„Mám tu hodně svých blízkých. Provázeli mě i v těch nejhorších chvílích. Já snad chtěl vyhrát víc pro ně než pro sebe. Tohle pro mě hodně znamená, víte?“

Není důvod vám nevěřit, Jacku.