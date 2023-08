Hlinka, pak půst. NHL vyhlíží hlavního kouče z Evropy. Ukončí čekání Prospal?

Je to až s podivem, když třetinu hráčského ansámblu stabilně tvoří Evropané. Zpoza Atlantiku se rekrutovali kapitáni a obletované hvězdy, ale také rozhodčí, skauti nebo dokonce generální manažeři.

Jen na střídačkách NHL však zůstává prostředí přes dvacet let mimořádně konzervativní. O to víc vynikne jakékoli přiblížení Evropana k lukrativnímu fleku. „Je to krok k mému snu,“ poví Václav Prospal.

Před několika týdny jej farma Buffala představila jako nového asistenta, před pár dny v rozhovoru někdejší forvard s 1 108 starty v NHL přibližoval rozhodování. „Řešil jsem, kdybych nabídku nevyužil. Přišla by někdy znovu?“ líčil Prospal.