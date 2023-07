Kluci to v Americe balí až moc brzo, říká Šustr. Jeho výzva? Z Německa na MS

Dvaatřicetiletý obránce je už v Kolíně nad Rýnem, kde od nové sezony bude hrát tamní DEL. Se svou dvoumetrovou postavou pokračuje v prorážení hokejových cestiček, které z krajanů málokdo zdolal.

V osmnácti byl doma v Plzni neperspektivní a nechtěný. Vydal se na Aljašku, z níž se přes americké univerzity propracoval do NHL. Šustr je první a stále jediný Čech, jenž se mezi absolutní elitu dostal z NCAA.

Několik sezon si držel flek v sestavě Tampy, hrál finále Stanley Cupu. Když jeho kariéra v zámoří vadla, kývl na exotické angažmá čínského Kunlunu z KHL, kde si ale předloni usmyslel: Co kdybych se do NHL znovu vrátil? „Nejlepší rozhodnutí v mém životě. Prodloužilo mi to kariéru,“ tvrdí teď.