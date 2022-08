Cílem je NHL. Prospal o úspěchu Motoru, sezoně bez hokeje i plánech do budoucna

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Podívej se, co dělá. Vidíš to? Přitlač! Václav Prospal se rozohní i při rozhovoru na tribuně, když sleduje trénink budějovických hokejistů. Platí to, přestože už mužstvo více než rok a půl netrénuje. Hokej jako celek je pro něj vším, i když už je stejnou dobu bez angažmá. Nespěchá. Zároveň se nevzdává svého snu, a to podívat se do slavné NHL jako trenér. Poté co to dlouhá léta zvládal jako hráč...