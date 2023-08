Brzy se vrátí do zámoří, kde ho čeká nová výzva jako asistenta u farmářského týmu Buffala v AHL.

Už cítíte pnutí, jak se návrat blíží?

Rozhodně. Moc se na to těším, ale jdu do toho s obrovskou pokorou a respektem. Bude to zase něco jiného, hraje se víc zápasů, víc se cestuje. Ale je to hokej. Kdybych si nevěřil, tak tam nemám co dělat. Chci se zase posunout.