Budíček! Hertl se konečně probral a řekl: Můžeme být ještě lepší

„Bylo poznat, jak z Tomáše spadla tíha zodpovědnosti. Není jednoduché začít sezonu a nemít ani bod v pěti zápasech. Člověku to pak šrotuje v hlavě každou vteřinu, kterou stráví na ledě,“ okomentoval Hertla jeho spoluhráč Logan Couture.

Procitnutí slávistického odchovance je pro San Jose příjemnou zprávou. Klub, který má nejvyšší ambice, začal sezonu čtyřmi porážkami. „A výhra nad Calgary je o to povzbudivější, že jsme jí potvrdili předchozí úspěch s Chicagem. Snad jsme nastartovali nějakou šňůru,“ doufal Hertl po utkání, v němž byl zvolen druhou hvězdou.

Podívejte se na Hertlův gól:

Nejprve se ukázal krásnou přihrávkou, jíž poslal do úniku rozjetého Labanka, Sharks díky této akci vedli v 11. minutě 2:0. A pak dal na konci druhé třetiny sám gól na 3:1. V oslabení, po rychlém přečíslení, nekompromisní střelou bez přípravy.

Už zvládnu i zakřičet, říká Hertl, zástupce kapitána San Jose Velký rozhovor před začátkem sezony

„Ten gól byl důležitý, protože změnil vývoj zápasu. Kdybychom inkasovali, bylo by vyrovnáno. Takhle jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Calgary šlo psychicky dolů, jsou to pro nás důležité dva body,“ culil se Hertl.

Úleva na něm byla skutečně poznat, však i před utkáním vykládal, jak ho mizerná produktivita štve. Jak moc dobře si uvědomuje, že se od něj a jeho lajny nečeká jenom dobré bránění, ale především góly. „Pozitivní je, že se dostávám do šancí. Musím pokračovat a ono to přijde. Musím v koncovce volit lepší řešení: někdy zbytečně váhám, jindy zase nahrávám. Musím střílet,“ soukal ze sebe.



Prohlédněte si Hertlovu pěknou nahrávku:

Hertl také moc dobře vnímá odpovědnost, která vzrostla po odchodu Joe Pavelského, Joonase Donskoie či Gustava Nyquista. Sám se jí veřejně nezříkal, několikrát opakoval, jak chce potvrzovat, že dorostl do role ofenzivního lídra týmu.



„Hlavní je ale vítězit, byť vím, že moje góly tomu samozřejmě můžou pomoct,“ opakuje. Na jeho obranu je potřeba říct, že na ledě nepůsobil marně. Teď je jisté, že se mu zvedne sebevědomí, uvolní se. Následující duely ukážou, zda je schopný sbírat body pravidelně a vylepšit své maximum z uplynulé sezony, jež činí 74 bodů (35+39) v 77 duelech.

Vše bude pochopitelně záviset i na výsledcích San Jose, které posílil veterán Patrick Marleau. Čtyřicetiletý forvard podepsal s klubem smlouvu až 8. října, zřejmě mu pomohly tři prohry týmu.

A byť musel jít platově dolů (má roční kontrakt na 700 tisíc dolarů), na ledě dostává prostoru dost. Hraje v první formaci a potvrzuje přínos: ve dvou duelech nasbíral tři body (2+1).

„Je skvělé mít Pattyho zpátky. Je neuvěřitelné, jak pořád vypadá, jak se udržuje v kondici. Pořád dobře bruslí a může být platný i v první lajně. Je velkou součástí týmu a jsme rádi, že tu je,“ pravil Hertl. Vidět to bylo i na tribunách, které svého oblíbence, jenž v klubu načíná 20. sezonu, vítaly dlouhými ovacemi.

Jako by právě s Marleauem přišel vítězný duch. „Atmosféra v kabině je hned lepší, to je jasné. Věřím, že teď půjde všechno snadněji,“ zadoufal Hertl. Zároveň však připustil, že i přes vítězství je pořád co zlepšovat. „Nebýt brankáře Jonese, mohlo být hůř. Pouštěli jsme Calgary do úniků a přečíslení, několikrát nás podržel. Máme za sebou jeden z lepších zápasů, ale pořád je na čem pracovat.“