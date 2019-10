POHLED: Hertl ještě může posunout své limity. V NHL je ho plný led

Jistě, konkurenci má velikou, ofenzivní kalifornský celek má mimořádného Brenta Burnse, jenž z pozice obránce pravidelně sbírá prvenství před útočníky. Bez šance ale Hertl rozhodně není, byť nahoře bude třeba i kapitán Logan Couture. Čech totiž ukazuje velkou sílu. Je v nejlepších letech a je ho plný led.

Když si pustíte sestřih nejzajímavějších momentů vítězného zápasu s Carolinou (5:2), je v něm téměř neustále. Jeho formace byla jednoznačně nejnebezpečnější: ostatně i díky tomu Evander Kane mohl slavit v utkání hattrick už po první třetině, což se mu povedlo jako prvnímu hráči San Jose v historii.

Hertl v tom sehrál velkou roli a připsal si dvě asistence.

U té první sice ani nevěděl, jak k ní přišel, protože se o něj mezi kruhy zastavil puk. Na druhou stranu to ukazuje, že ví, kam se postavit. Nebýt toho, nemohl by Kane stojící kotouč napálit do sítě: v nezvyklé situaci toho gólman přes Hertla moc neviděl a nestihl reagovat.

Podívejte se na sestřih zápasu, v němž hraje hlavní roli Hertl:

Obrovský přínos pětadvacetiletého usměváčka pro tým je nezpochybnitelný. Je silný na buly, což je jedna ze základních taktických dovedností potřebných k úspěchu. Během jarního mistrovství světa v Bratislavě o ní dlouze vyprávěl Martin Straka, protože s ní měla reprezentace problémy.



„Je to strašně důležitá část hry, protože je něco jiného hrát bez puku než s ním,“ říkal Straka, podle nějž musíte mít umění buly v sobě. „Buly ani nemusíte vyhrát, puk musí zůstat aspoň pod vámi, aby to bylo padesát na padesát a vznikla nějaká skrumáž.“

Přesně takhle umí uspět na vhazování Hertl a často jsou z toho gólové příležitosti. Ukázalo se to na konci první třetiny: nejprve po vyhraném buly našel před bránou famózní přihrávkou číhajícího Kanea. Jeho stoprocentní šanci sice brankář zázračně lapil, na konci první třetiny však Hertl uspěl na buly stejným způsobem a Kane šikovně usměrnil Burnsovu střelu od modré.

Byl to klíčový moment utkání, protože se San Jose dostalo do vedení 3:1 pouhých sedmnáct vteřin před sirénou. Carolina, vedoucí celek Východní konference NHL, se z něj už nevzpamatovala.

Hertl těží ze svých enormně silných nohou a zadku, čímž připomíná Jaromíra Jágra, nejen při buly. Silné postavení mu pomáhá při clonění před bránou, kdy je terčem mnoha ran a postrkování soupeře, ale také při dravých výpadech zpoza branky, po nichž se nebojácně cpe do zakončení.



V tom je jeho síla.

Hertl je také šikovný, umí dát chytrou přihrávku, řídí se heslem: když to nezkusíš, nic nezískáš. Je výborný do kombinace, kterou umí zrychlit hru, na druhou stranu ale také zvládne kotouč podržet a počkat si na vhodnou chvíli.

Že je klíčovým hráčem týmu, o tom nesvědčí pouze role asistenta kapitána, ale také fakt, že ho trenér posílá na led při všech důležitých momentech utkání. Jako třeba v závěru, kdy se Carolina snažila o drama při power play. A právě tehdy se Hertl dočkal zasloužené gólové odměny, byť do prázdné klece.

Loni měl Hertl po sedmi zápasech o bod méně, což naznačuje, že má slušně našlápnuto, aby posunul své limity. Tedy pokud vydrží zdraví. „Je vidět, jak je Tomáš uvolněný, bodové zisky mu po tom smolném startu pomůžou,“ říká jeho parťák Couture.

Smolném? Ano, ač slávistický odchovanec na začátku nebodoval, tak herně vidět byl. Bylo jen otázkou času, kdy se prosadí i statisticky. San Jose, klub s ambicemi na zisk Stanley Cupu, na něj spoléhá.