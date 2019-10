Jestli se neprobereme, bude zle, říká Hertl po další porážce San Jose

Zápas jste přitom začali dobře a po vaší nahrávce velmi. Proč jste to nedotáhli?

Začali jsme fakt dobře a vedli celé dvě třetiny. Jenže pak jsme inkasovali v čase 39:58, což se nemůže stávat. Po změně stran jsme chtěli zabrat a dát góly, místo toho jsme byli ale prvních osm minut v oslabení. To nás stálo hrozně moc sil. Je to škoda, protože body potřebujeme.

Síly vám asi ubral i fakt, že jste hráli i den předtím.

To je ale normální, na to se vymlouvat nedá. Musíme si pomoct sami tím, že nebudeme tolik vylučovaní. Pak se někteří hráči vůbec nedostanou na led a ostatní jsou naopak vyšťavení.

San Jose zatím střídá dobré výkony s těmi špatnými. Jak to vnímáte?

Sezonu jsme začali sérií porážek, pak jsme něco vyhráli, ale nemůžeme se dostat na vítěznou sérii. Je to nahoru dolů. Musíme prostě začít hrát líp, pořád to není ono. A hlavně začít sbírat body, jinak bude zle.

Co vám chybí?

Nevím, čím to je. Spíš jsou to detaily a malé chyby, které děláme a ze kterých se musíme ponaučit. Proti šikovným týmům jako Toronto nebo Boston zbytečně ztrácíme puky ve středním pásmu. Musíme hrát spíš v ofenzivě, protože to jim nevyhovuje.

Jaká je sezona pro vás osobně? Bodově je to dobré, v hodnocení +/- horší, viďte?

Člověk se na čísla podívá, ale nejvíc mě zajímá tým. Je ale fakt, že mě štve, jak jsem v minusu, protože hraju hodně a nemám radost z toho, že u gólů jsem. Radši je chci dávat, abych pomohl týmu. Zatím se trápíme všichni. Musíme se vzchopit, pak přijdou body i góly.

Do týmu se vrátil Patrick Marleau, který byl v Torontu hodně vážený. Je to přínos?

Jsme rádi, že je zpátky. Říkají mu Mr. Shark, protože za San Jose odehrál 1 500 zápasů. Určitě nám pomáhá a ve 40 letech je pořád platný.