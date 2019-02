Po pěti letech hattrick. Dík patří mému velkému zadku, smál se Hertl

8. říjen roku 2013 z něj udělal legendu. Tomáš Hertl nastoupil k teprve třetímu utkání v nejlepší hokejové lize světa a duel Sharks proti Rangers proměnil ve své představení. K hattricku přidal přesný zásah s hokejkou mezi nohama, čímž takřka zesměšnil tehdejšího gólmana soupeře Martina Birona.

Po bouřlivém vstupu do NHL následovaly úspěšné, ale i méně vydařené sezony českého smíška, ta současná je však zatím jeho nejvydařenější. 25letý forvard stvrdil současnou formu hattrickem proti Pittsburghu, který podlehl jeho San Jose 2:5.

„Už je to sice doba (od prvního hattricku), ale nijak jsem se tím nesvazoval. Prostě střílím a jestli jsou z toho tři góly, tak jenom super,“ nepřeceňoval Hertl svůj mimořádný počin.

Zejména jeho první zásah stál opravdu za to. Hertl se chopil puku v rohu útočného pásma, zadními partiemi odhodil dotírajícího Jevgenije Malkina, kličkou obešel dalšího z hráčů Penguins a přesně trefil protější růžek branky. San Jose už vedení po zbytek zápasu nepustilo a mohlo se radovat ze sedmé výhry v řadě.

„Všichni se mi smějou, protože jsem zase použil svůj velký zadek,“ zubil se spokojený Hertl. Později přidal gól z dorážky a v závěru využil prázdné pittsburské branky k dokonání hattricku, jímž zároveň dosáhl na 100. gól v NHL. Ubral tak něco pozornosti od milníku veterána Joea Thorntona, jenž se ve svém 1 000. utkání v lize rovněž zařadil mezi střelce.

Podívejte se na sestřih utkání San Jose - Pittsburgh:

San Jose přitom čelilo soupeři, který z předchozích dvanácti duelů ztratil jen dva. Sharks se ale ukázali jako žhavější z obou favoritů.

„Předvedli jsme se v plné síle. A ne poprvé, i proto držíme současnou vítěznou šňůru. Mám radost za všechny na ledě, nezáleží na tom, kdo skóruje,“ projevil týmového ducha Hertl.

On sám prožívá mimořádnou sezonu - v 43 duelech nasbíral 41 bodů (19+22) a jen pět zápisů ho dělí od dosavadního maxima 46 bodů. Přitom základní část překročila teprve svou polovinu.

„Od začátku sezony se cítím fakt dobře. Hraju to, co hrát mám, a vychází to. Celé naší lajně to šlape,“ narážel Hertl na souhru útoku s Evanderem Kanem a Joonasem Donskoiem. První jmenovaný byl pod posledním triumfem San Jose podepsaný třemi asistencemi.

Sharks jsou momentálně druhým nejlepším celkem Západní konference a kromě Hertla z toho těží i další dva jeho krajané. V sestavě týmu z Bay Area se už natrvalo zabydleli obránce Radim Šimek a útočník Lukáš Radil, kteří podle všeho dokonale zapadli do dobře fungujícího celku.