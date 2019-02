Česká hitparáda v NHL: Hertl se pyšní hattrickem, Vrána nezpomaluje

Který moment českého hokejisty se vám v NHL v uplynulých sedmi dnech líbil nejvíce? Hlasujte v anketě.

Tomáš Hertl (1) Velký zadek a vzpomínka na Jágra

„Všichni se mi smějou, protože jsem zase použil svůj velký zadek,“ popisoval útočník Tomáš Hertl první ze tří gólů do sítě Pittsburghu. San Jose vyhrálo celkově 5:2, veterán Joe Thornton odehrál 1 000. utkání v NHL. Nejvíc se ale mluvilo o českém hokejistovi.

Před prvním gólem totiž v rohu odstavil k ledu Jevgenije Malkina, kruhem pro vhazování si to namířil k bráně a po kličkách, kterými dřív uchvacoval Jágr, se dostal až k přesné střele k tyči za záda Matta Murrayho. „Od začátku sezony se cítím fakt dobře,“ lebedil si Hertl.

Tomáš Hertl (2) Rychlý přechod, prudká střela

Druhý gól Hertla v anketě je o pět dní starší a proti Vegas. I v tomto případě slavilo San Jose vítězství (3:2), český hokejista přesnou trefou ve druhé třetině srovnával stav na 1:1 a odpověděl na úvodní branku Tomáše Noska.

Sharks rychlým přechodem z vlastního obranného pásma soupeře zaskočili, po několika odrazech se puk dostal k rozjetému Hertlovi na pravé straně a ten přes obránce Nata Schmidta prudkou střelou zápěstím překonal brankáře Fleuryho.

Filip Hronek Přečíslení s obráncem

Kvůli zranění starších spoluhráčů se znovu chytil v sestavě Detroitu. Obránce Filip Hronek k obranné hře přidává i body, ostatně je považovaný za útočného beka. Z posledních pěti zápasů nasbíral pět bodů a asistencí proti Winnipegu to jen potvrdil.

Detroit ve druhé třetině za stavu 0:3 (nakonec prohrál 2:4) vyjel do přečíslení tři na jednoho, puk z levé strany putoval napravo na hůl Hronka, ten chvíli počkal, naznačil střelu a pak poslal nahrávku k druhé tyči, kde byl připravený Luke Glendening.

Filip Chytil Vřítil se do třetiny a připravil gól

Filip Chytil z New York Rangers asistencí na gól Ryana Stroma odstartoval bláznivý zápas proti Columbusu (prohra Rangers 5:7). Chytil proti Blue Jackets bodoval potřetí v řadě a zapsal svůj pátý nejvyšší čas na ledě v sezoně.

Na úvodním gólu se podílel po necelých pěti minutách hry, kdy se pravou stranou vřítil do útočného pásma. Nahrávku poslal přes obránce Ryana Murrayho k levé straně, kde už čekal připravený Strome. Kanadský útočník bez problému vstřelil sedmý gól sezony.

Jakub Vrána Další únik, další gól

Už je to skoro klasika. Jakub Vrána dostane nahrávku a pádí v úniku sám na gólmana. Často to končí brankou, proti Bostonu šlo vlastně o patnáctý gól v sezoně, kterým pomohl k tomu, že Washington se svým soupeřem už skoro pět let jenom vítězí (tentokrát 4:2).

„Cítím, že mi trenéři důvěřují, mám hodně času na ledě a já je ani tým nechci zklamat,“ hodnotí své výkony sám Vrána. Skóre proti Bostonu otevřel po šesti minutách, spoluhráč T. J. Oshie nahrával, Vrána puk přijal na útočné čáře, nic nevymýšlel a zamířil nad vyrážečku Jaroslava Haláka.



