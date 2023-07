Geniální Yzerman? V Detroitu skládá ambiciózní plán. A po Češích je pusto

Yzerman se devět let staral o chod Tampy Bay. Stanley Cup s ní sice neoslavil, byl to ale on, kdo stavěl tým, který v zámoří patřil mezi špičku a nakonec silnou éru vyšperkoval dvěma celkovými triumfy.

Kanadský manažer se tehdy nebál nabídnout smlouvu hráčům, co neprošli draftem. A při výběru talentů se sám skvěle trefoval. Však i trenérskou pozici svěřil nováčkům.

Vlastními tahy zkrátka udivoval. Platí to i nyní v zašlém Hockeytownu.

Pro tuzemské fanoušky je jistě nejpozoruhodnější rozehnání české kolonie během pouhých 131 dní. Až si Yzerman od části hokejových příznivců v zámoří vysloužil kousavé poznámky, že ještě nevydýchal porážku z Nagana.

Nejprve na počátku března vyměnil Filipa Hronka do Vancouveru. A to výhodně za volbu v prvním a druhém kole uplynulého draftu.

Dva dny nato ukončil spletitý případ se zásadními problematickými okolnostmi mimo led a poslal útočníka Jakuba Vrána do St. Louis takřka zadarmo. Sedmá volba draftu a americký centr Dylan McLaughlin, který ještě k tomu odchází do Švédska, viditelně neodpovídají hodnotě českého střelce.

Druhá vlna českých odchodů se odehrála teď v červenci. Filip Zadina si přál hrát jinde, přitom právě o něj stál legendární Kanaďan asi nejvíc. Nakonec však jeho přání vyhověl.

„Smlouvu jsme s ním podepsali, protože se nám líbilo, jak hraje, a já pořád věřím, že má před sebou dobrou kariéru,“ komentoval osmapadesátiletý Yzerman.

V neděli organizaci opustil také Dominik Kubalík. Nahradí ho Alex DeBrincat.

Právě někoho jako amerického útočníka Yzerman potřeboval. Produktivního hráče, který se bez problémů prosadí v prvních dvou lajnách.

Red Wings teď disponují solidní vyrovnaností útoků. Vedle osvědčené kvality v podobě Dylana Larkina s Davidem Perronem mají třeba mladíky Jonatana Berggrena, Lucase Raymonda a momentálně zraněného Michaela Rasmussena.

Otazníkem však zůstávají víceleté smlouvy u útočníků J.T. Comphera s Andrewem Coppem. První jmenovaný přišel z Colorada, kde si v poslední sezoně zlepšil bodové maximum hned o 19 bodů na číslo 52.

Pavel Francouz (39) a J. T. Compher slaví výhru Colorado Avalanche.

Za jeden takový vzrůst obdržel pětiletou smlouvu s průměrným ročním výdělkem 5,1 milionu dolarů. Ta i přes Compherovy dobré defenzivní schopnosti působí poněkud přemrštěně. Jen pro srovnání, Kubalík zaznamenal 45 bodů. Bral ovšem jen 2,5 milionu.

Obdobně je tomu i v případě druhého jmenovaného. Copp už loni nepohrdl stejně dlouhou nabídkou s roční gáží dokonce na 5,625 milionu.

Velké kontroverze budí také příchod obránce Justina Holla z Toronta. Bek, který v Kanadě čelil sílící kritice, obdržel tříletou nabídku na 3,4 milionu ročně. Na druhou stranu, v Detroitu zřejmě nebude pod tak velkým tlakem jako u Maple Leafs.

Justin Holl z Toronta narazil na mantinel Filipa Chytila z NY Rangers.

Přesto právě nákupy směrem do defenzivy působí zjevně nejrozpačitějším dojmem. Proč Yzerman přivádí Holla, když má k dispozici šest beků a navrch nadějné i na draftu vysoko vytažené Švédy Simona Edvinssona s Williamem Wallinderem?

Zjevně chtěl Hollem zaplnit mezeru na pravém straně, poněvadž nalevo se tvoří přetlak.

Yzerman s nákupy v poslední době opravdu nešetřil. Přivedl ještě spolehlivého obránce Shaynea Gostisbehera nebo dva nové muže do branky – na farmu Alexe Lyona a vedle něj velezkušeného Jamese Reimera, který by měl v pětatřiceti pomáhat při velké zátěži postupně upadajícímu Villemu Hussovi.

James Reimer v bráně San Jose Sharks a obránce Radim Śimek (51) v zápase s Edmonton Oilers.

Dalšími posilami jsou třeba také útočníci Klim Kostin z Edmontonu, Christian Fischer z Arizony a Daniel Sprong ze Seattlu. Ten loni s týmem výrazně vyletěl vzhůru. Kraken nečekaně došli až do druhého kola play off, v němž s Dallasem hráli na sedm zápasů.

V podobný vývoj jistě doufá i Yzerman. Ovšem ve Východní konferenci má výrazně vyšší konkurenci.

Jak to tak bývá, čas rozhodne, zdali mnohdy záhadné tahy byly geniální, nebo jen protáhnou nuzné období ve zkrachovalém průmyslovém městě.