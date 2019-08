Úkol pro Yzermana: udělat z Detroitu opět výjimečnou značku v NHL

Yzerman se vrátil na místo činu. Do Detroitu, ve kterém strávil celou svou hokejovou kariéru a kde se učil býti manažerem pod vedením Kena Hollanda, kterého nyní ve funkci nahradil.

Vrátil se po osmi letech v Tampě, kde ukázal, že je zrozen pro úspěch. Zaskvěl se, udělal z klubu top adresu v celé NHL. Nebál se, měl odvahu dělat riskantní rozhodnutí.

Kdysi například najal Guy Bouchera, kouče bez zkušeností ze slavné ligy, aby ho pak v průběhu jeho třetí sezony vyhodil a přivedl jiného nováčka Jona Coopera.

Vyplatil kapitána Vincenta Lecavaliera. Vytrejdoval otrávenou hvězdu Martina St. Louise. Nebál se při výměnách obětovat hráče, aby přivedl talenty jako je obránce Michail Sergačev. Dělal úspěšná rozhodnutí na draftech, kde Tampa získala borce jako Nikita Kučerov, Andrej Vasilevskij nebo Brayden Point.

Teď je před ním těžký úkol restartovat legendární klub, jenž se už čtyři roky zmítá v agonii. Fanoušci od něj pochopitelně očekávají rychlé výsledky. Mysleli si, že po dubnovém příchodu okamžitě nastane čistka. Ta se však neděje.

Důvod je prostý: Yzerman je limitovaný platovým stropem i současným kádrem. Efekty jeho práce půjdou poznat nejdřív příští léto, byť někteří čekali, že některé kroky učiní už nyní.

Nabízelo se například vyplatit některé hráče, kteří týmu nepřínáši tolik užitku, aby se peníze daly využít na přestavbu kádru. V ohrožení byli Justin Abdelkader, Fransen Nielsen nebo Darren Helm.

Yzerman však razantním krokům dává čas. Věděl, že je příliš brzy, protože trh s volnými hráči nenabízel tolik možností a hvězdy typu Artěmij Panarin, Matt Duchene nebo Sergej Bobrovskij se do Detroitu zatím nehrnou.

Místo toho dělá kosmetické úpravy, jimiž lepí díry v sestavě a podepsal kontrakt s Valtteri Filppulou a Patrikem Némethem, čímž získal čas pro mladé hráče, aby se mohli rozvíjet. V zásobě jich není málo: Jevgenij Švečnikov, Michael Rasmussen, Joe Veleno, Taro Hirose nebo Filip Zadina. Navíc zlepšovat se stále mohou Dylan Larkin, Anthony Mantha, Andreas Athanasiou či Tyler Bertuzzi.

Přesto byl už Yzerman odvážný, když na draftu sáhl pro německého obránce Moritze Seidera, jehož většina analytiků nedávala ani do top dvacítky talentů. Až čas ukáže, jestli to bylo správné rozhodnutí, nebo jestli Red Wings měli vzít raději hráče jako Dylan Cozens (patří Buffalu), Trevor Zegras (Anaheim), Vasilij Podkolzin (Vancouver) nebo Cole Caufield (Montreal).

Dá se očekávat, že se Yzerman bude stejně jako Holland před koncem přestupního termínu zbavovat uvadajících veteránů, kterým končí smlouvy, za volbu na draftu. Pochopitelně s ohledem na to, zda mít tým šanci na play off, nebo ne. To se týká hráčů jako Jimmy Howard, Mike Green, Jonathan Ericsson a Trevor Daley.

Je jasné, že ho čeká ještě hodně práce, než se z Detroitu stane mašina jako z dob, kdy za něj sám hrál.